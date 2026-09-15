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Brasil

Fux joga para Lula responsabilidade por ‘PF paralela’ que ‘peita ministros do STF’

Sessão tem clima tenso e trocas de provocações entre ministros do Supremo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h35 | Atualizado em 15 set 2026, 12h46
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos, veste terno azul, gravata escura e toga preta, sentado em cadeira de couro caramelo, com um notebook prateado à frente, em um ambiente formal de tribunal
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux (Rosinei Coutinho/STF)
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A discussão no plenário do STF, nesta terça, sobre preliminares para a análise do pedido de investigação contra Alexandre de Moraes, chegou até a guerra de decisões judiciais envolvendo o afastamento do chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

“Qualquer cidadão que tenha o mínimo de noção do que significa a Polícia Federal, que é um órgão armado submetido à hierarquia, não faria afastamento de um diretor-geral da polícia. É como afastar o presidente da Nasa”, disse Mendes.

Após críticas de Gilmar Mendes ao despacho de André Mendonça, que afastou o delegado, com apoio de Luiz Fux e Nunes Marques, Fux reagiu juntamente com Mendonça dizendo que o decano do STF havia responsabilizado Lula por não ter demitido Andrei Rodrigues quando este começou a afrontar decisões do STF.

“O que não pode é a Polícia Federal trabalhar contra o Poder Judiciário. Eu sou ministro há 16 anos — vossa excelência está aqui há mais tempo. Eu nunca vi a Polícia Federal peitar ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que isso foi uma anomalia e ia contaminar todos os julgamentos em relação a fatos graves noticiados”, afirmou Fux.

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Para mostrar a Mendes que as críticas dele ao afastamento não eram procedentes, Fux lembrou que o próprio decano já havia pedido a demissão de um chefe da PF ao presidente Lula no passado, quando um escândalo de espionagem contra o próprio Mendes explodiu no segundo governo Lula.

Mendes disse que foi pedir a demissão do chefe da PF a “quem de direito”, concordando que a crise dos relatórios de inteligência clandestinos da PF é responsabilidade de Lula. Era no passado e é agora.

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Mendonça concordou com Fux na lembrança e disse que nenhum ministro estaria livre de monitoramentos ilegais da PF, caso a situação continue sem resposta da Corte. O debate segue.

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