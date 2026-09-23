Fux dá prazo para Alcolumbre se posicionar sobre registros de entrada de Vorcaro e Viviane Barci de Moraes

O ministro Luiz Fux, do STF, determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), apresente em 10 dias informações sobre os registros de entrada na Casa de uma série de pessoas, entre elas o banqueiro Daniel Vorcaro e a advogada Viviane Barci de Moraes.

Depois desse prazo, a PGR também terá dez dias para se manifestar sobre o tema.

A decisão foi tomada em um mandado de segurança que tenta obrigar o Senado a liberar os registros. O processo foi apresentado pelo vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo), que teve pedidos via Lei de Acesso à Informação negados pelo Senado.

A solicitação também abrange os dados de acesso dos empresários Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e do sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico.

Continua após a publicidade

A ação foi ajuizada inicialmente na Justiça Federal de Curitiba, mas foi enviada ao STF por envolver um ato de Alcolumbre.

Ao chegar na Corte, o processo foi distribuído primeiro para o ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, ele declarou-se impedido, já que envolve sua esposa.