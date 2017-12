Fuvest divulga lista de aprovados para segunda fase do vestibular

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira (18), a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP). Foram selecionadas 21.790 candidatos, sendo 2.100 treineiros. A segunda etapa será nos dias 7, 8 e 9 de janeiro em 35 locais da região metropolitana de São Paulo e em 17 no interior. A lista completa de aprovados pode ser consultada aqui.

Os selecionados disputarão as 8.402 vagas nos cursos oferecidos pela universidade. O curso de Medicina em São Paulo é o mais concorrido, com 135,75 candidatos por vaga, e o que teve a maior nota de corte para seguir à segunda fase (76 acertos). A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 2 de fevereiro.