Fundo prevê destinar R$ 16 milhões para projetos contra violações em presídios

O Fundo Brasil de Direitos Humanos planeja destinar 16 milhões de reais para apoiar organizações da sociedade civil no combate ao encarceramento em massa e à violência no sistema prisional brasileiro.

O primeiro desdobramento deste aporte foi o Edital “Direitos Humanos e Justiça Criminal 2026”, que vai destinar 3 milhões de reais para apoiar até 30 organizações de base, durante 12 a 18 meses.

Serão dois eixos. No primeiro, vão ser selecionadas dez propostas de 150 mil reais por projeto, apresentadas por organizações com trajetória consolidada.

No segundo, serão pelo menos 20 propostas, com valor máximo de 75 mil por projeto, de coletivos formados por egressos do sistema prisional, familiares e comunidades afetadas pela violência de Estado.

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Nos últimos dez anos, o Fundo Brasil doou mais de 38 milhões de reais para projetos envolvendo a melhoria do sistema prisional.