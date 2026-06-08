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Brasil

Fundação instala painéis solares para atender cooperativa rural em São Paulo

Iniciativa no Vale do Ribeira é primeira no Brasil da fundação do grupo empresarial Acciona

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 09h30
Projeto prevê instalação de 41 painéis solares
Projeto prevê instalação de 41 painéis solares (Acciona/Divulgação)
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A acciona.org, fundação do grupo empresarial Acciona, iniciou sua atividade no Brasil com um projeto para facilitar o acesso à energia limpa para uma cooperativa de produtores rurais do Vale do Ribeira, em São Paulo.

Será instalado um sistema de energia solar fotovoltaica com 41 painéis, capaz de gerar aproximadamente 35 MWh por ano.

Essa produção cobrirá a maior parte da demanda energética da cooperativa, o que permitirá reduzir a conta de luz e evitar a emissão de 13,5 toneladas de co2 por ano, segundo as previsões.

O projeto é complementado com a modernização das salas de processamento dos produtos e com assessoria para a gestão do grupo.

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A estimativa da acciona.org é de que a iniciativa beneficiará diretamente cerca de 60 famílias da Cooperativa de Produtores Rurais de Juquitiba e Região (Coopjuqui), que se dedicam à agricultura e ao processamento da produção agrícola.

A cooperativa atua em cadeias produtivas como cultivo de hortaliças, produção de mel, cultivo de cogumelos e de bananas, sempre com práticas agroecológicas.

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