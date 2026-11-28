A Fundação Fernando Henrique Cardoso divulgou uma nota de repúdio à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o estado de saúde do ex-presidente. Na sexta-feira, 27, durante um evento em Niterói, no Rio de Janeiro, Lula afirmou que FHC, de 95 anos, enfrenta um quadro avançado de demência e o classificou como “morto-vivo”. A instituição contestou também a informação de que o petista teria visitado o antigo adversário político recentemente.

Em seu posicionamento, a Fundação afirmou lamentar as palavras de Lula e ressaltou que o último encontro entre os dois ocorreu durante a comemoração dos 30 anos do Plano Real, em 2024. “As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos”, declarou a entidade, ao corrigir a referência feita pelo presidente a uma suposta visita realizada “um dia desses”.

A fala de Lula aconteceu durante uma visita ao Programa de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Ao abordar a importância de envelhecer com saúde, o presidente relatou que Fernando Henrique já não conseguiria reconhecer os próprios filhos. Em seguida, usou a expressão “morto-vivo” para descrever a condição do ex-presidente, em uma avaliação pessoal sobre a perda de autonomia na velhice.

Continua após a publicidade

A declaração ocorreu em meio a uma discussão sobre políticas públicas para a terceira idade. Lula afirmou que pretende estudar medidas para ampliar a qualidade de vida dos idosos e mencionou a possibilidade de criar o Ministério do Idoso. Segundo o presidente, um grupo de trabalho formado por especialistas deverá avaliar a proposta e indicar quais iniciativas podem ser adotadas pelo governo.

Lula também disse que pretende desenvolver ações voltadas à preservação da autonomia e à participação social das pessoas mais velhas. Aos 81 anos, afirmou não se considerar velho e defendeu que o envelhecimento seja acompanhado de condições para que os idosos continuem realizando atividades cotidianas e mantendo vínculos sociais. A repercussão da declaração sobre FHC, porém, deslocou o foco da agenda para o embate entre a manifestação do presidente e a contestação feita pela fundação do ex-presidente.