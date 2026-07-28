É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

Fundação Cacique Cobra Coral suspende cooperação com a Argentina: ‘Está por sua conta e risco’

Medida vem em retaliação aos ataques do presidente Javier Milei contra Lula em visita ao Brasil; entidade alerta para proximidade do El Niño

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 10h26 | Atualizado em 28 jul 2026, 11h16
Homem de cabelos volumosos e barba, de terno preto e camisa azul, rindo com a boca aberta e as mãos no peito, ao lado de um desenho em tons de verde de um rosto com cabelos longos e expressão séria
O presidente da Argentina, Javier Milei; e uma representação artística do Cacique Cobra Coral (GettyImages/Fundação Cobra Coral/Reprodução)
Continua após publicidade
Fundação Cacique Cobra Coral suspende cooperação com a Argentina: ‘Está por sua conta e risco’ Priorizar nos meus resultados Google

Em resposta aos comentários ofensivos de Javier Milei contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Fundação Cacique Cobra Coral anunciou que irá suspender a cooperação climática com o governo da Argentina. O anúncio foi feito pelas redes sociais da instituição na noite de segunda-feira, 27.

“Ocorreu um ataque político ao nosso país e, enquanto não houver um pedido formal de desculpas, na área climática, a Argentina estará por sua conta e risco em pleno início do fenômeno El Niño”, publicou a Fundação Cobra Coral. No comunicado, o grupo relembra que havia colaborado com uma “operação mística” para ajudar a Argentina durante uma severa crise energética em janeiro de 1989.

O El Niño é um fenômeno meteorológico periódico, com ocorrência em intervalos entre dois e sete anos, caracterizado pelo superaquecimento das águas superficiais no Oceano Pacífico. As altas temperaturas oceânicas tendem a provocar chuvas mais frequentes e intensas na parte austral da América do Sul, onde estão situadas a Argentina e partes do território brasileiro.

Siga

As polêmicas medidas de Donald Trump

Continua após a publicidade

Já a Fundação Cobra Coral, fundada em 1931 com sede em Guarulhos (SP), é uma instituição esotérica sem fins lucrativos que reivindica o poder de controlar a ocorrência de chuvas por meio de rituais, a partir da incorporação do espírito de um cacique indígena de mesmo nome. Não há qualquer comprovação sobre esta habilidade, o que não impede governantes brasileiros de contratar os serviços da entidade para evitar o mau tempo em grandes eventos políticos, como cerimônias de posse de cargo.

Discurso de Milei ao lado de Flávio Bolsonaro abre crise diplomática com o Brasil

No último sábado, 25, Javier Milei discursou por cerca de quarenta minutos ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante a convenção nacional do PL realizada em São Paulo.

Continua após a publicidade

Na fala, o presidente argentino não citou Lula nominalmente, mas se referiu ao chefe de Estado brasileiro como “presidiário” e “ladrão” — também sem mencionar nomes, ele alegou que as eleições de 2023 no Brasil teriam sido manipuladas pelo “lixo careca”, em alusão ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O discurso aprofundou as já estremecidas relações diplomáticas entre Brasil e Argentina e foi parar no Itamaraty. O chanceler Mauro Vieira convocou o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, para discutir o ocorrido e esclarecer o episódio. Questionado sobre Milei na segunda-feira, 27, Lula respondeu a repórteres: “Quem é esse cara?”.

Publicidade
TAGS:
Argentina
cacique cobra coral
El Niño
Javier Milei
Maquiavel
mudanças climáticas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).