Fundação Cacique Cobra Coral suspende cooperação com a Argentina: ‘Está por sua conta e risco’

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A Fundação Cacique Cobra Coral suspendeu a cooperação climática com a Argentina após declarações ofensivas de Javier Milei contra Lula. A instituição, que alega controlar chuvas, disse que a Argentina ficará “por sua conta e risco” em meio ao El Niño, aprofundando a crise diplomática já existente.

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Em resposta aos comentários ofensivos de Javier Milei contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Fundação Cacique Cobra Coral anunciou que irá suspender a cooperação climática com o governo da Argentina. O anúncio foi feito pelas redes sociais da instituição na noite de segunda-feira, 27.

“Ocorreu um ataque político ao nosso país e, enquanto não houver um pedido formal de desculpas, na área climática, a Argentina estará por sua conta e risco em pleno início do fenômeno El Niño”, publicou a Fundação Cobra Coral. No comunicado, o grupo relembra que havia colaborado com uma “operação mística” para ajudar a Argentina durante uma severa crise energética em janeiro de 1989.

O El Niño é um fenômeno meteorológico periódico, com ocorrência em intervalos entre dois e sete anos, caracterizado pelo superaquecimento das águas superficiais no Oceano Pacífico. As altas temperaturas oceânicas tendem a provocar chuvas mais frequentes e intensas na parte austral da América do Sul, onde estão situadas a Argentina e partes do território brasileiro.

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Já a Fundação Cobra Coral, fundada em 1931 com sede em Guarulhos (SP), é uma instituição esotérica sem fins lucrativos que reivindica o poder de controlar a ocorrência de chuvas por meio de rituais, a partir da incorporação do espírito de um cacique indígena de mesmo nome. Não há qualquer comprovação sobre esta habilidade, o que não impede governantes brasileiros de contratar os serviços da entidade para evitar o mau tempo em grandes eventos políticos, como cerimônias de posse de cargo.

Discurso de Milei ao lado de Flávio Bolsonaro abre crise diplomática com o Brasil

No último sábado, 25, Javier Milei discursou por cerca de quarenta minutos ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante a convenção nacional do PL realizada em São Paulo.

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Na fala, o presidente argentino não citou Lula nominalmente, mas se referiu ao chefe de Estado brasileiro como “presidiário” e “ladrão” — também sem mencionar nomes, ele alegou que as eleições de 2023 no Brasil teriam sido manipuladas pelo “lixo careca”, em alusão ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O discurso aprofundou as já estremecidas relações diplomáticas entre Brasil e Argentina e foi parar no Itamaraty. O chanceler Mauro Vieira convocou o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, para discutir o ocorrido e esclarecer o episódio. Questionado sobre Milei na segunda-feira, 27, Lula respondeu a repórteres: “Quem é esse cara?”.