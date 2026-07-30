Fundação Casa vai ampliar terapia assistida por animais para adolescentes em medida socioeducativa

A Fundação Casa, que recebe adolescentes que cumprem medida socioeducativa, ampliou uma parceria com a a organização Natureza Conecta para realizar atividades de Terapia Assistida por Animais (TAA).

O projeto já ocorreria, mas em caráter limitado, em quatro centros da fundação, atendendo cerca de 54 adolescentes por semestre, em sessões semanais orientadas.

Com o acordo de cooperação fechado, o objetivo é realizar uma expansão progressiva até os 72 centros socioeducativos, podendo alcançar 1.550 adolescentes por ano e até 7.700 ao longo de cinco anos.

Esse avanço depende, contudo, de alguns requisitos, como captação de recursos, formação de equipes especializadas, adesão dos centros e estrutura necessária para preservar a qualidade e a segurança do atendimento

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Os programas terapêuticos ocorrem na fazenda da associação, em Itu, no interior de São Paulo, com cães, cavalos, vacas, porcos e cabras.

O contato com os animais é conduzido por profissionais capacitados, com objetivos terapêuticos definidos: construir vínculos, estimular empatia, fortalecer a confiança e abrir espaço para a expressão de sentimentos.