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Brasil

Fundação Casa vai ampliar terapia assistida por animais para adolescentes em medida socioeducativa

Projeto já ocorre em cinco centros da instituição e poderá ser estendido para demais unidades

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 08h30 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h33
Homem de camiseta azul-marinho e braço tatuado acaricia o rosto de um cavalo marrom com crina preta e cabresto vermelho, em uma cerca de madeira com gramado verde e árvores ao fundo
Cavalos são um dos animais utilizados em terapias  (./Divulgação)
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Fundação Casa vai ampliar terapia assistida por animais para adolescentes em medida socioeducativa Priorizar nos meus resultados Google

A Fundação Casa, que recebe adolescentes que cumprem medida socioeducativa, ampliou uma parceria com a a organização Natureza Conecta para realizar atividades de Terapia Assistida por Animais (TAA).

O projeto já ocorreria, mas em caráter limitado, em quatro centros da fundação, atendendo cerca de 54 adolescentes por semestre, em sessões semanais orientadas.

Com o acordo de cooperação fechado, o objetivo é realizar uma expansão progressiva até os 72 centros socioeducativos, podendo alcançar 1.550 adolescentes por ano e até 7.700 ao longo de cinco anos.

Esse avanço depende, contudo, de alguns requisitos, como captação de recursos, formação de equipes especializadas, adesão dos centros e estrutura necessária para preservar a qualidade e a segurança do atendimento

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Os programas terapêuticos ocorrem na fazenda da associação, em Itu, no interior de São Paulo, com cães, cavalos, vacas, porcos e cabras.

O contato com os animais é conduzido por profissionais capacitados, com objetivos terapêuticos definidos: construir vínculos, estimular empatia, fortalecer a confiança e abrir espaço para a expressão de sentimentos.

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