“Fuck you, Elon Musk”, diz Janja em evento do G20

A primeira-dama Janja dirigiu neste sábado, 16, um xingamento em inglês ao bilionário sul-africano Elon Musk, dono do X, financiador da campanha vitoriosa de Donald Trump e futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental que o presidente eleito dos Estados Unidos prometeu criar quando tomar posse.

“Fuck you (vá se f****), Elon Musk”, disse Janja durante uma participação aparentemente espontânea em um painel do CRIA G20 sobre combate à desinformação.

A presidência brasileira do grupo das 20 maiores economias do mundo apresenta o evento como um espaço para criadores digitais, ativistas sociais e comunicadores debaterem o combate à fome, uma nova governança global, a emergência climática e a produção de conteúdo digital.

Antes do xingamento a Musk, a primeira-dama defendia que a regulamentação das redes sociais fosse discutida globalmente. “Se não fizer essa discussão de forma global, a gente não vai conseguir vencer”, afirmou, citando os exemplos da União Europeia e da Austrália no estabelecimento de regras para a publicação e fiscalização de conteúdo nas plataformas.

Janja descreveu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como um “grande parceiro” no combate às fake news. “Por mais que seja difícil ele enfrentar, por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente… E o bestão acabou se matando com fogo de artifício. (Olha) só o que fazem as redes sociais na mente das pessoas”, disse.

Em sua breve participação no CRIA 20, a primeira-dama afirmou que as eleições municipais foram atravessadas por ondas de desinformação e lembrou o impacto da propagação de fake news no enfrentamento da crise provocada pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre.

“Além de todo o esforço para socorrer pessoas, tirar pessoas de dentro d’água, a gente teve que combater a desinformação. Arriscaram a vida de pessoas fazendo aquilo (desinformação). Está levando à morte”, declarou.