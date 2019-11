Fragmentos de óleo foram encontrados em ilha do arquipélago de Abrolhos

O grupo formado pela Marinha, Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Ibama divulgou na manhã deste sábado que foram encontrados pequenos fragmentos de óleo na Ponta da Baleia, em Caravelas (BA), e na Ilha de Santa Bárbara, que faz parte do arquipélago de Abrolhos, também no litoral baiano, região de proteção ambiental com a maior biodiversidade marinha da parte sul do oceano Atlântico.

Ao todo, oito embarcações atuam no monitoramento e limpeza das regiões afetadas pelo vazamento de petróleo, ocorrido entre os dias 28 e 29 de julho deste ano. O marco zero da mancha que atinge as praias do Nordeste brasileiro desde o início de setembro foi localizada entre os dias 23 e 24 de outubro. A mancha original tinha 200 quilômetros de extensão e estava a pouco mais de 700 quilômetros da costa brasileira, a leste da divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte.

A empresa grega Delta Tankers, dona do navio Bouboulina, apontado nesta sexta-feira pela Polícia Federal como o responsável pelo vazamento do óleo que atingiu o litoral brasileiro, pode ser condenada a pagar multa de até 50 milhões de reais aos órgãos ambientais brasileiros por crime ambiental.