Fórum vai debater no Rio a regulação das apostas online

A regulamentação das chamadas ‘bets’ será tema do 1º Fórum de Apostas Digitais, marcado para o próximo dia 15, na sede carioca da Fecomércio. O evento é organizado pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), e vai abordar ainda os novos desafios para as casas de apostas no Brasil. Na lista de palestrantes, estão o Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, e o presidente da Comissão dos Jogos, Apostas e Jogo Responsável da OAB/SP, Luiz Felipe Guimarães Santoro.

Conforme revelou estudo da Fecomércio de Pesquisas e Análises, o gasto anual com apostas online ultrapassa os R$ 2 bilhões somente na região metropolitana do Rio de Janeiro. A quantia é equivalente às vendas de dois Natais e meio. A pesquisa ouviu 1.076 pessoas e registrou que 25% disseram já ter apostado online. Para a maioria dos entrevistados, 67%, a maior motivação é a possibilidade de ganhar dinheiro rapidamente, enquanto 23% jogam por diversão.

Outro relatório, este do Banco Central, também mostrou que, em agosto deste ano, as casas de apostas online receberam cerca de R$ 3 bilhões de reais de beneficiários do Bolsa Família em todo o país. Das 5 milhões de pessoas que recebem o benefício, a média gasta por apostador foi de R$ 100.

Nesta quinta-feira, 10, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que notificou empresas prestadoras de serviço para começarem, a partir de amanhã, a tirar do ar bets não autorizadas. É também nesta quinta que se encerra o prazo dado pelo Ministério da Fazenda para apostadores sacarem o dinheiro que está depositado em empresas de apostas irregulares.