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Brasil

Forças de segurança usam cães em varredura no STF, horas antes de sessão sobre Moraes

Tribunal vai decidir se ministro que teve relações com Daniel Vorcaro pode ser investigado

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 08h48
Militares em uniforme camuflado e um homem de terno com um cão farejador em uma área externa de terra batida, com gramado e um edifício moderno verde ao fundo
Há pouco, agentes com cães farejadores fizeram uma ampla varredura na parte externa e no interior do STF em busca de explosivos e potenciais ameaças (./Divulgação)
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O forte esquema de segurança montado para o julgamento desta terça-feira, no STF, envolve diferentes forças policiais e de inteligência.

Há pouco, agentes com cães farejadores fizeram uma ampla varredura na parte externa e no interior do STF em busca de explosivos e potenciais ameaças aos ministros do Supremo que irão decidir se Alexandre de Moraes deve ou não ser investigado por suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Nesta segunda, o Radar mostrou que o Governo do Distrito Federal montou uma mega operação, em parceria com órgãos de inteligência do Governo Lula e do Congresso, para garantir a segurança do STF durante o julgamento.

Uma reunião envolvendo a Secretaria de Segurança Pública, o STF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os Bombeiros e o Dentran definiu o esquema de isolamento em parceria com órgãos do Senado, da Câmara, do Planalto, entre outros.

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As manifestações, inclusive com carros de som cadastrados, ocorrerão na Esplanada dos Ministérios. A área de isolamento começará no Itamaraty, num esquema semelhante ao implementado no dia 8 de janeiro de 2023, quando as barreiras foram transportas pela multidão.

Não será permitido estacionamento nem parada de veículos a partir do Itamaraty. A área terá cones ao longo da via e uma linha de contenção com gradis e policiais a partir das Avenida José Sarney (via anterior a das bandeiras).

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Os drones térmicos da PMDF serão utilizados hoje à noite e durante o julgamento também, em conjunto com os equipamentos do STF.

O policiamento será reforçado a partir da rodoviária do Plano Piloto, com homens da PM no aeroporto e na rodoviária interestadual também.

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Supremo Tribunal Federal - STF
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