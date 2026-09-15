Forças de segurança usam cães em varredura no STF, horas antes de sessão sobre Moraes

O forte esquema de segurança montado para o julgamento desta terça-feira, no STF, envolve diferentes forças policiais e de inteligência.

Há pouco, agentes com cães farejadores fizeram uma ampla varredura na parte externa e no interior do STF em busca de explosivos e potenciais ameaças aos ministros do Supremo que irão decidir se Alexandre de Moraes deve ou não ser investigado por suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Nesta segunda, o Radar mostrou que o Governo do Distrito Federal montou uma mega operação, em parceria com órgãos de inteligência do Governo Lula e do Congresso, para garantir a segurança do STF durante o julgamento.

Uma reunião envolvendo a Secretaria de Segurança Pública, o STF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os Bombeiros e o Dentran definiu o esquema de isolamento em parceria com órgãos do Senado, da Câmara, do Planalto, entre outros.

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As manifestações, inclusive com carros de som cadastrados, ocorrerão na Esplanada dos Ministérios. A área de isolamento começará no Itamaraty, num esquema semelhante ao implementado no dia 8 de janeiro de 2023, quando as barreiras foram transportas pela multidão.

Não será permitido estacionamento nem parada de veículos a partir do Itamaraty. A área terá cones ao longo da via e uma linha de contenção com gradis e policiais a partir das Avenida José Sarney (via anterior a das bandeiras).

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Os drones térmicos da PMDF serão utilizados hoje à noite e durante o julgamento também, em conjunto com os equipamentos do STF.

O policiamento será reforçado a partir da rodoviária do Plano Piloto, com homens da PM no aeroporto e na rodoviária interestadual também.