Operação das Forças Armadas na zona norte do Rio tem tiroteio

Cerca de 4,2 mil agentes das Forças Armadas e 70 policiais civis fazem nesta segunda-feira uma operação nos complexos da Penha, da Maré e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles estão nas comunidades desde as primeiras horas do dia.

Os militares realizam também revistas de pessoas e de veículos, além da checagem de antecedentes criminais. Há relatos de troca de tiros no Complexo da Penha.

A ação tem como objetivo a destruição de barricadas, cumprimento de mandados judiciais e as denúncias de atividades criminosas, em especial às ligadas ao tráfico de drogas.

Este é o terceiro dia consecutivo de atuação das forças de segurança no Complexo do Alemão, o principal foco da operação. Na Maré, são feitas operações secundárias. Cerca de 550 mil pessoas vivem nos três complexos.

Até o momento, o Comando da Intervenção Militar não divulgou números da operação.

OTT-RJ Informa: 20/08 – 07:35 Tiros ouvidos na Penha, Vila Cruzeiro. Atenção na Região. — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) August 20, 2018

Tiros nas proximidades da Praça do inter, no Complexo da Penha (08:11) #TirosRJ #FogoCruzadoRJ — Fogo Cruzado RJ (@fogocruzadoapp) August 20, 2018