Forças Armadas fazem operação em comunidades no Rio de Janeiro

Cerca de 2.200 homens das Forças Armadas realizam na manhã desta quinta-feira (13) uma operação de segurança em oito comunidades de Angra dos Reis e no Morro do Tanque, em Jacarepaguá, ambas no estado do Rio de Janeiro.

A ação faz parte dos trabalhos da intervenção federal na segurança do Rio. “São realizados o cerco, a estabilização das áreas e a remoção de barricadas. Os militares realizam também revistas de pessoas e de veículos, além da checagem de antecedentes criminais”, explica o Gabinete da Intervenção Federal.

As oito comunidades onde ação ocorre em Angra – Parque Belém, Areal, Sapinhatuba (I, II e III), Lambicada, Camorim Grande e Camorim Pequeno –, possuem cerca de 23.000 habitantes.

Os militares também verificam denúncias de atividades criminosas, em especial de tráfico de drogas, e cumprem mandados judiciais. Além das tropas federais, participam da operação 160 policiais militares e 70 policiais civis, que usam blindados e aeronaves. Participam da ação agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CCP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A operação interditou o Túnel Noel Rosa por volta das 6h30.

Quadrilha

Paralelamente, uma ação coordenada pelo Ministério Público Federal com a Polícia Federal e as polícias civis de Paraty e Angra dos Reis combate o crime organizado nas duas cidades. São cumpridos dez mandados de prisão preventiva, autorizadas após denúncia feita pelo MPF contra os integrantes dos grupos.

A investigação revelou que a organização criminosa possui duas células operando em atividades autônomas. A primeira é dedicada à prática de roubos a caixas eletrônicos. A segunda, ao suporte do tráfico de drogas, ajudando facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) com segurança e esconderijo de criminosos e cargas.

(Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo)