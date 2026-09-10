Fora do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes fará pronunciamento no STF

O ministro Alexandre de Moraes fará um pronunciamento no STF às 11h desta quinta-feira. O tema não foi divulgado.

A iniciativa ocorre após o presidente da Corte, Edson Fachin, marcar para a próxima semana o julgamento do relatório que detalhou a relação entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Fachin também retirou Moraes da relatoria do inquérito das fake news, que tramita desde 2019.

O raio-x dos ministros do STF