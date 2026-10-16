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Brasil

Foco de desgastes para Lula na eleição, STF deve voltar aos holofotes da campanha

Aliados de Flávio Bolsonaro dizem que ele deve voltar a explorar a impopularidade do tribunal na reta final de segundo turno

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 08h01
Sessão plenária extraordinária do STF
Sessão plenária extraordinária do STF (Alejandro Zambrana/Divulgação)
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Foco de desgastes para Lula na eleição, STF deve voltar aos holofotes da campanha Priorize VEJA no Google

Candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro deve voltar a explorar a impopularidade do STF nessa reta final de campanha de segundo turno.

A ideia, segundo integrantes da campanha, é mostrar ao eleitorado que ministros simpáticos a Lula saíram temporariamente dos holofotes para não prejudicar o petista, mas que o “sistema” continua articulado para voltar a dar decisões no Supremo que beneficiem o petismo e consolidem uma espécie de acordo para que nada dos escândalos do Banco Master seja investigado.

Com receio de interferir nas eleições, o presidente do STF, Edson Fachin, travou as investigações do Banco Master, que estão paradas no gabinete dele há mais de um mês, travou a discussão sobre o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, citado em mensagens de Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes, e também postergou o desfecho de discussões sobre as provas do celular do banqueiro contra integrantes do tribunal.

Apesar do presidente do STF ter travado a crise do Banco Master, o clima continua mais tóxico do que nunca na Corte. “Após as eleições, muita roupa suja será lavada em público”, diz um ministro.

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