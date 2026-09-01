Focada nas eleições, SPIC Brasil incentiva checagem de fatos em nova campanha institucional

Ler Resumo





A SPIC Brasil lança a campanha “Não dispare, pare!” para combater a desinformação digital nas eleições de outubro. A iniciativa oferece guias práticos para incentivar a verificação de fatos e o consumo responsável de conteúdo, promovendo uma cultura de responsabilidade e confiança na sociedade.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

De olho nas eleições de outubro, a SPIC Brasil lança a iniciativa “Não dispare, pare!” com o intuito de mitigar a propagação de notícias falsas que circulam diariamente no meio digital.

O projeto da empresa de geração e comercialização de energia elétrica fornece guias práticos e materiais educativos na busca por transformar o comportamento público, estimulando uma pausa reflexiva e a verificação de fatos em fontes oficiais antes de qualquer compartilhamento de conteúdo, o que fomenta uma cultura de responsabilidade.

O Diretor de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da SPIC Brasil, Roberto Monteiro Jr., ressalta que a informação correta fortalece as relações de confiança na sociedade. “Nossa proposta com o ‘Não dispare, pare!’ é direta: questionem, chequem os fatos, repassem apenas o que é real e busquem por fontes oficiais, preferencialmente”, afirma o dirigente.

A campanha reafirma o compromisso da subsidiária da State Power Investment Corporation (SPIC) com a verdade ao reforçar a ideia de que o combate à manipulação informativa necessita diretamente do engajamento crítico de cada indivíduo na curadoria do que consome e do que é repassado para as comunidades virtuais.