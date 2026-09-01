Focada nas eleições, SPIC Brasil incentiva checagem de fatos em nova campanha institucional
Projeto da geradora de energia estimula pausa reflexiva e checagem de conteúdos antes do compartilhamento nas redes sociais durante o período eleitoral
De olho nas eleições de outubro, a SPIC Brasil lança a iniciativa “Não dispare, pare!” com o intuito de mitigar a propagação de notícias falsas que circulam diariamente no meio digital.
O projeto da empresa de geração e comercialização de energia elétrica fornece guias práticos e materiais educativos na busca por transformar o comportamento público, estimulando uma pausa reflexiva e a verificação de fatos em fontes oficiais antes de qualquer compartilhamento de conteúdo, o que fomenta uma cultura de responsabilidade.
O Diretor de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da SPIC Brasil, Roberto Monteiro Jr., ressalta que a informação correta fortalece as relações de confiança na sociedade. “Nossa proposta com o ‘Não dispare, pare!’ é direta: questionem, chequem os fatos, repassem apenas o que é real e busquem por fontes oficiais, preferencialmente”, afirma o dirigente.
A campanha reafirma o compromisso da subsidiária da State Power Investment Corporation (SPIC) com a verdade ao reforçar a ideia de que o combate à manipulação informativa necessita diretamente do engajamento crítico de cada indivíduo na curadoria do que consome e do que é repassado para as comunidades virtuais.