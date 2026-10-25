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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

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PT - 13 Cadu De Lula 0,00% 0 VOTOS
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Brasil

Flávio x Lula: qual foi o resultado da votação em Salvador no primeiro turno

Durante o segundo turno, retenção de ônibus motivou ordem de prisão contra secretário da gestão Bruno Reis (União)

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 14h48 | Atualizado em 25 out 2026, 15h49
Vista aérea do Farol da Barra, em Salvador
Vista aérea do Farol da Barra, em Salvador (Reinaldo Marques/VEJA)
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Flávio x Lula: qual foi o resultado da votação em Salvador no primeiro turno Priorize VEJA no Google

Salvador registrou uma vantagem expressiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. O resultado na capital baiana contrasta com a disputa nacional, na qual os dois candidatos avançaram para a segunda etapa da votação com o senador à frente.

A cidade ganhou destaque neste domingo, 25, por uma crise envolvendo o transporte público local. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a prisão do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, após a retenção de ônibus em meio às eleições. O caso envolve questionamentos sobre a circulação de ônibus e as condições de deslocamento dos eleitores até as seções eleitorais.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Lula teve mais de 944 mil votos na capital baiana

Com a totalização das urnas, Lula alcançou 944.358 votos em Salvador, o equivalente a 65,26% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 391.188 votos, ou 27,03% do total válido.

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O terceiro candidato mais votado foi o escritor Augusto Cury (Avante), que recebeu 40.676 votos, correspondentes a 2,81%. Na sequência, apareceram Ronaldo Caiado (PSD), com 36.320 votos (2,51%), e Renan Santos (Missão), com 29.219 votos (2,02%).

Ao todo, a capital baiana contabilizou 1.447.014 votos válidos para presidente. Foram registrados ainda 37.013 votos em branco e 77.566 nulos. A abstenção chegou a 393.886 eleitores.

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Retenção de ônibus motivou decisão do TRE

A determinação de prisão contra Pablo Souza ocorreu durante o segundo turno presidencial, neste domingo, 25, depois que a Federação Brasil da Esperança, integrada por PT, PCdoB e PV, recorreu à Justiça Eleitoral para denunciar a redução da frota de ônibus em Salvador.

A entidade sustentou que a menor oferta de transporte poderia dificultar o acesso dos eleitores aos locais de votação. O TRE-BA também ordenou a retomada da circulação habitual dos ônibus, com gratuidade para os passageiros, e fixou multa de 1 milhão de reais por hora em caso de descumprimento das medidas.

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Durante uma fiscalização, o Procon da Bahia encontrou 55 ônibus da empresa OT Trans estacionados na garagem, embora pudessem estar em operação. O órgão autuou a companhia. Também houve relatos de passageiros sobre longas esperas e veículos lotados.

A prefeitura, comandada por Bruno Reis (União Brasil), atribuiu os problemas iniciais à presença de adesivos com propaganda eleitoral nos ônibus que estavam nas garagens. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, a situação foi resolvida após conversas com representantes sindicais, e as empresas foram notificadas para assegurar a disponibilidade da frota.

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O tribunal determinou ainda o encaminhamento do caso aos órgãos competentes para apuração de possíveis responsabilidades criminais. A fiscalização do cumprimento das medidas ficou sob responsabilidade da Polícia Civil.

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