Flávio x Lula: qual foi o resultado da votação em Salvador no primeiro turno

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Salvador registrou uma expressiva vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro no 1 º turno simulado de 2026, contrastando com a disputa nacional. A capital baiana também foi palco de uma crise no transporte público no dia da eleição, culminando na prisão do secretário de Mobilidade por retenção de ônibus.

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Salvador registrou uma vantagem expressiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. O resultado na capital baiana contrasta com a disputa nacional, na qual os dois candidatos avançaram para a segunda etapa da votação com o senador à frente.

A cidade ganhou destaque neste domingo, 25, por uma crise envolvendo o transporte público local. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a prisão do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, após a retenção de ônibus em meio às eleições. O caso envolve questionamentos sobre a circulação de ônibus e as condições de deslocamento dos eleitores até as seções eleitorais.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Lula teve mais de 944 mil votos na capital baiana

Com a totalização das urnas, Lula alcançou 944.358 votos em Salvador, o equivalente a 65,26% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 391.188 votos, ou 27,03% do total válido.

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O terceiro candidato mais votado foi o escritor Augusto Cury (Avante), que recebeu 40.676 votos, correspondentes a 2,81%. Na sequência, apareceram Ronaldo Caiado (PSD), com 36.320 votos (2,51%), e Renan Santos (Missão), com 29.219 votos (2,02%).

Ao todo, a capital baiana contabilizou 1.447.014 votos válidos para presidente. Foram registrados ainda 37.013 votos em branco e 77.566 nulos. A abstenção chegou a 393.886 eleitores.

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Retenção de ônibus motivou decisão do TRE

A determinação de prisão contra Pablo Souza ocorreu durante o segundo turno presidencial, neste domingo, 25, depois que a Federação Brasil da Esperança, integrada por PT, PCdoB e PV, recorreu à Justiça Eleitoral para denunciar a redução da frota de ônibus em Salvador.

A entidade sustentou que a menor oferta de transporte poderia dificultar o acesso dos eleitores aos locais de votação. O TRE-BA também ordenou a retomada da circulação habitual dos ônibus, com gratuidade para os passageiros, e fixou multa de 1 milhão de reais por hora em caso de descumprimento das medidas.

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Durante uma fiscalização, o Procon da Bahia encontrou 55 ônibus da empresa OT Trans estacionados na garagem, embora pudessem estar em operação. O órgão autuou a companhia. Também houve relatos de passageiros sobre longas esperas e veículos lotados.

A prefeitura, comandada por Bruno Reis (União Brasil), atribuiu os problemas iniciais à presença de adesivos com propaganda eleitoral nos ônibus que estavam nas garagens. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, a situação foi resolvida após conversas com representantes sindicais, e as empresas foram notificadas para assegurar a disponibilidade da frota.

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O tribunal determinou ainda o encaminhamento do caso aos órgãos competentes para apuração de possíveis responsabilidades criminais. A fiscalização do cumprimento das medidas ficou sob responsabilidade da Polícia Civil.