Flávio volta a reduto bolsonarista após julgamento do STF e semana dedicada ao Nordeste
Em território catarinense, presidenciável reforçará o vínculo com seu irmão mais novo, Carlos Bolsonaro (PL), que é candidato ao Senado
Flávio Bolsonaro (PL) voltará a Santa Catarina no próximo fim de semana. O filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) participará de atos em cidades como Chapecó e Joinville no sábado. O retorno de Flávio ao estado tido como “reduto bolsonarista” não ocorre por acaso neste momento.
Em território catarinense, o presidenciável vai reforçar o vínculo com seu irmão mais novo, Carlos Bolsonaro (PL), que é candidato ao Senado pelo estado. Em pesquisas de intenção de votos, Flávio aparece atrás de Caroline de Toni e à frente de Esperidião Amin (PP). Com o tour por Chapecó e Joinville, ele espera ver Carlos avançar nas projeções e assegurar a cadeira da família na Casa Alta do Congresso.
A volta a Santa Catarina também acontece após uma semana dedicada à região Nordeste. Nos últimos dias, Flávio esteve em estados como Ceará, Pernambuco e Bahia. Nas viagens, ele reforçou a defesa de abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pelas suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.