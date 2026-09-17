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Flávio volta a reduto bolsonarista após julgamento do STF e semana dedicada ao Nordeste

Em território catarinense, presidenciável reforçará o vínculo com seu irmão mais novo, Carlos Bolsonaro (PL), que é candidato ao Senado

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 06h01 | Atualizado em 17 set 2026, 06h24
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, vestindo jaqueta azul-marinho sobre camiseta amarela, com expressão séria e olhar para baixo, contra fundo branco
O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro - 07/09/2026 (Maira Erlich/Bloomberg via/Getty Images)
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Flávio volta a reduto bolsonarista após julgamento do STF e semana dedicada ao Nordeste Priorizar nos meus resultados Google

Flávio Bolsonaro (PL) voltará a Santa Catarina no próximo fim de semana. O filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) participará de atos em cidades como Chapecó e Joinville no sábado. O retorno de Flávio ao estado tido como “reduto bolsonarista” não ocorre por acaso neste momento.

Em território catarinense, o presidenciável vai reforçar o vínculo com seu irmão mais novo, Carlos Bolsonaro (PL), que é candidato ao Senado pelo estado. Em pesquisas de intenção de votos, Flávio aparece atrás de Caroline de Toni e à frente de Esperidião Amin (PP). Com o tour por Chapecó e Joinville, ele espera ver Carlos avançar nas projeções e assegurar a cadeira da família na Casa Alta do Congresso.

A volta a Santa Catarina também acontece após uma semana dedicada à região Nordeste. Nos últimos dias, Flávio esteve em estados como Ceará, Pernambuco e Bahia. Nas viagens, ele reforçou a defesa de abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pelas suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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