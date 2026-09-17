Flávio volta a reduto bolsonarista após julgamento do STF e semana dedicada ao Nordeste

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Flávio Bolsonaro (PL) retorna a Santa Catarina no próximo final de semana para impulsionar a campanha de seu irmão Carlos Bolsonaro (PL) ao Senado. O estado, tido como reduto bolsonarista, é estratégico para a família garantir uma cadeira na Casa Alta. A visita ocorre após Flávio ter dedicado a semana à região Nordeste, defendendo investigação contra Alexandre de Moraes.

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Flávio Bolsonaro (PL) voltará a Santa Catarina no próximo fim de semana. O filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) participará de atos em cidades como Chapecó e Joinville no sábado. O retorno de Flávio ao estado tido como “reduto bolsonarista” não ocorre por acaso neste momento.

Em território catarinense, o presidenciável vai reforçar o vínculo com seu irmão mais novo, Carlos Bolsonaro (PL), que é candidato ao Senado pelo estado. Em pesquisas de intenção de votos, Flávio aparece atrás de Caroline de Toni e à frente de Esperidião Amin (PP). Com o tour por Chapecó e Joinville, ele espera ver Carlos avançar nas projeções e assegurar a cadeira da família na Casa Alta do Congresso.

A volta a Santa Catarina também acontece após uma semana dedicada à região Nordeste. Nos últimos dias, Flávio esteve em estados como Ceará, Pernambuco e Bahia. Nas viagens, ele reforçou a defesa de abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pelas suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.