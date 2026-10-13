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Brasil

Flávio visita Bolsonaro nesta terça após mais de três meses sem encontros por ordem de Moraes

Retomada das visitas mantém a proibição de divulgar cartas, manifestos ou declarações do ex-presidente

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 06h01 | Atualizado em 13 out 2026, 09h54
Flávio Bolsonaro beija o pai, Jair Bolsonaro, durante evento do PL em 2022
Flávio Bolsonaro beija o pai, Jair Bolsonaro, durante evento do PL em 2022 -  (Mateus Bonomi/Anadolu Agency/Getty Images)
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Flávio visita Bolsonaro nesta terça após mais de três meses sem encontros por ordem de Moraes Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro (PL) pretende visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta terça-feira, após mais de três meses sem encontros. A visita foi anunciada ontem pelo senador, depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a retomada dos encontros.

Flávio comemorou a autorização ao deixar uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na Catedral de Brasília. O candidato afirmou que deseja verificar pessoalmente o estado do pai, que cumpre prisão domiciliar na capital federal após a condenação pela trama golpista.

“Estou ansioso para dar um abraço forte nele, primeiro de tudo”, declarou.

Os encontros estavam suspensos desde julho, quando Moraes impôs uma restrição de 90 dias após o senador divulgar uma carta escrita pelo ex-presidente. A publicação contrariou as limitações às manifestações públicas de Bolsonaro. A retomada das visitas mantém a proibição de divulgar cartas, manifestos ou declarações do ex-presidente, inclusive por intermédio de terceiros.

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Ao comentar o período de afastamento, Flávio criticou a medida e atribuiu a ela a intenção de separá-lo do pai durante a disputa pelo Planalto. Na avaliação do senador, a restrição atingiu tanto a relação entre um líder político e um candidato à Presidência quanto o vínculo entre pai e filho. Ele afirmou que, nos últimos meses, recebeu informações sobre Bolsonaro por outras pessoas.

Questionado sobre a possibilidade de discutir a campanha e pedir conselhos ao pai, Flávio evitou antecipar o conteúdo da conversa e disse que precisava ter cuidado com a resposta. “Vou conversar com ele na qualidade de filho”, afirmou.

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