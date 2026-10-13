Flávio visita Bolsonaro e anuncia voto pelo fim da escala 6×1

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta terça-feira, após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, que votará a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. A declaração ocorreu depois de críticas do presidenciável à iniciativa, em discussão no Senado.

Apesar de anunciar apoio, Flávio manteve ressalvas sobre os efeitos da redução da jornada. Segundo ele, a mudança pode exigir contratações e ampliar a informalidade. O candidato prometeu que, caso seja eleito, o governo assumirá os custos da medida, mas não detalhou o mecanismo de compensação nem apresentou uma estimativa de gastos. Também voltou a defender maior flexibilidade para que os trabalhadores organizem seus horários.

“Vou votar a favor do fim da 6×1, mas a gente defende algo ainda melhor, sempre”, afirmou ao deixar o encontro.

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A visita a Bolsonaro ocorreu após o encerramento da suspensão de 90 dias imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

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Moraes manteve as restrições ao uso político-eleitoral das visitas e à divulgação de cartas, manifestos ou declarações do ex-presidente, inclusive por terceiros. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.