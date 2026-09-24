Flávio vai pregar ‘voto útil’ em reduto de Caiado a uma semana do 1º turno

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedirá o “voto útil” em Goiânia, no próximo domingo. A uma semana primeiro turno das eleições, o candidato à Presidência desembarcará na capital de Goiás para disputar o eleitorado da direita no reduto do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD-GO).

O filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) participará de uma carreata ao lado de nomes como o candidato ao governo local Wilder Morais e o candidato ao Senado pelo PL, Gustavo Gayer.

A escolha de Goiânia não acontece por acaso e ocorre em um momento em que a campanha de Flávio passou a trabalhar de maneira mais explícita com a ideia do chamado “voto útil”.

A lógica é convencer eleitores que se identificam com a direita, mas ainda mantêm outras candidaturas como primeira opção, de que a reta final da disputa exige concentração de votos para chegar à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Pesquisa mostra disputa acirrada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno da disputa presidencial por uma pequena vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no entanto, eles empatam tecnicamente no segundo turno, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quarta-feira. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.015 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

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Primeiro turno

Lula (PT): 45,8%

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Flávio Bolsonaro (PL): 43,4%

Renan Santos (Missão): 4,5%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,3%

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Zema (Novo): 0,9%

Outros: 0,8%

Voto branco / nulo: 0,7%

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Não sei: 0,5%

Outros: Clariana Barão (DC): 0,4% | Samara Martins (UP): 0,4%.

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) e veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.