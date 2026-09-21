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Brasil

Flávio traça rota antes de focar no Sudeste na semana que antecede o primeiro turno

Nesta terça, Flávio vai ao Maranhão. No estado, Lula mantém larga vantagem em relação a Flávio

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 17h01 | Atualizado em 21 set 2026, 17h05
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, vestindo jaqueta azul-marinho sobre camiseta amarela, com expressão séria e olhar para baixo, contra fundo branco
O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro - 07/09/2026 (Maira Erlich/Bloomberg via/Getty Images)
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Flávio traça rota antes de focar no Sudeste na semana que antecede o primeiro turno Priorizar nos meus resultados Google

No Rio Grande do Norte nesta segunda-feira, Flávio Bolsonaro (PL) já tem traçado o seu itinerário de campanha nesta semana. Será a última ocasião, antes do primeiro turno, em que o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) circulará pelo Nordeste. Nesta terça, Flávio vai ao Maranhão. No estado, Lula mantém larga vantagem em relação a Flávio.

O senador dedicará a quarta-feira a gravar programas eleitorais. Na quinta, ele estará em Minas, onde participará de agendas ao lado do deputado Nikolas Ferreira em cidades como Teófilo Otoni e Governador Valadares, enquanto estará na sexta ao lado de Douglas Ruas (PL) no Rio de Janeiro.

O movimento antecipa um estratégia publicada pelo RADAR na última semana. Conforme publicado na coluna, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já tinha como certo que concentraria as atividades da última semana antes do primeiro turno no Sudeste. Desta forma, Flávio peregrinará cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (os três maiores colégios eleitorais do país), onde as pesquisas internas apontam possibilidade de virada sobre Lula.

 

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