Flávio traça rota antes de focar no Sudeste na semana que antecede o primeiro turno

No Rio Grande do Norte nesta segunda-feira, Flávio Bolsonaro (PL) já tem traçado o seu itinerário de campanha nesta semana. Será a última ocasião, antes do primeiro turno, em que o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) circulará pelo Nordeste. Nesta terça, Flávio vai ao Maranhão. No estado, Lula mantém larga vantagem em relação a Flávio.

O senador dedicará a quarta-feira a gravar programas eleitorais. Na quinta, ele estará em Minas, onde participará de agendas ao lado do deputado Nikolas Ferreira em cidades como Teófilo Otoni e Governador Valadares, enquanto estará na sexta ao lado de Douglas Ruas (PL) no Rio de Janeiro.

O movimento antecipa um estratégia publicada pelo RADAR na última semana. Conforme publicado na coluna, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já tinha como certo que concentraria as atividades da última semana antes do primeiro turno no Sudeste. Desta forma, Flávio peregrinará cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (os três maiores colégios eleitorais do país), onde as pesquisas internas apontam possibilidade de virada sobre Lula.