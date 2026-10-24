Flávio reúne apoiadores no Rio para último ato de campanha e fala em ‘jornada histórica’

O senador Flávio Bolsonaro (PL) reuniu apoiadores na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 24, véspera do segundo turno das eleições presidenciais, para seu último ano de campanha nas ruas.

A concentração começou às 14h e Flávio chegou à Praça do Ó por volta das 16h, de onde a multidão seguiu um trajeto de menos de um quilômetro até a porta do Vivendas da Barra, condomínio onde a família Bolsonaro tem uma casa.

Assim como em Belo Horizonte, onde o candidato do PL participou de ato na manhã deste sábado, a manifestação contou com a presença de aliados, como o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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Flávio não discursou no Rio ou na capital mineira. Em nota, a assessoria do candidato elogiou uma “jornada histórica”.

“De tantos simbolismos, o encerramento da campanha se transforma em mais uma homenagem ao pai Jair Messias Bolsonaro. Flávio e milhares de brasileiros encerraram neste sábado (24) a jornada iniciada em dezembro passado em frente ao seu condomínio do presidente no Rio de Janeiro. Pela manhã, o Bloco 22 também deu uma grande demonstração de apoio em Belo Horizonte”, diz o texto.

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Motociata em BH

Na capital mineira, Flávio chegou à Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, por volta das 11h30. De cima de um caminhão, ele acompanhou a motociata que se deslocou pela Avenida Brasil até a Praça da Liberdade.

Os eventos chamados de “Bloco do 22” contam com a mobilização de Nikolas Ferreira, que agitou o ato puxando músicas e reforçou promessas de Flávio – como a de que o ex-presidente Jair Bolsonaro subiria a rampa do Palácio do Planalto com o filho no dia da posse, em janeiro. Ele carregou um caixão escrito PT, chutou um boneco inflável de Lula e anunciou que a vitória esperada pelo PL será comemorada amanhã à noite na Praça Sete, no centro de BH. Flávio não discursou nem falou com a imprensa.

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Marcaram presença, ainda, os recém-eleitos deputado federal Lucas Pavanato (PL) e senadores Guilherme Derrite (PL) e Domingos Sálvio (PL), além do ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo).

Cleitinho Azevedo puxou gritos de “Volta Bolsonaro”. Ao longo do ato, os milhares de apoiadores presentes rezaram, por algumas vezes, a oração do Pai Nosso, finalizado com “livrai-nos do PT, amém”. Bandeiras dos Estados Unidos e de Israel também foram erguidas em meio à multidão de verde e amarelo. Uma criança foi fotografada pela agência de notícias AFP trajando farda militar e com um fuzil de brinquedo nas mãos, sentada nos ombros do pai.

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A mobilização ocorre após o último debate presidencial, realizado na noite de sexta-feira, 23, e em um momento decisivo para os dois candidatos. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%. Em Minas Gerais, o senador teve 48,24% dos votos válidos, contra 43,33% de Lula – 5.777.548 votos para Flávio e 5.188.936 para o presidente.

Lula iniciou os últimos atos de campanha na manhã deste sábado na praia de Copacabana. O presidente seguiu para São Paulo, onde participou de uma caminhada na Avenida Paulista, iniciada às 16h. Os candidatos concentraram suas agendas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os três maiores colégios eleitorais do país. Pela legislação eleitoral, caminhadas, carreatas e passeatas estão permitidas até as 22h deste sábado. Veja horários e locais.