Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Flávio reúne apoiadores no Rio para último ato de campanha e fala em ‘jornada histórica’

Multidão seguiu trajeto de menos de um quilômetro até porta do Vivendas da Barra, condomínio onde família Bolsonaro tem uma casa

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 17h20 | Atualizado em 24 out 2026, 17h33
Multidão de pessoas vestindo camisetas amarelas e verdes em uma manifestação ao ar livre. Alguns seguram bandeiras e cartazes, incluindo um com a imagem de um homem e outro em formato de caixão vermelho com RIP PT 2026
Apoiadores de Flávio Bolsonaro durante ato no Rio de Janeiro. 24/10/2026 (Foto por TERCIO TEIXEIRA / AFP/AFP)
Continua após publicidade
Flávio reúne apoiadores no Rio para último ato de campanha e fala em ‘jornada histórica’ Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) reuniu apoiadores na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 24, véspera do segundo turno das eleições presidenciais, para seu último ano de campanha nas ruas.

A concentração começou às 14h e Flávio chegou à Praça do Ó por volta das 16h, de onde a multidão seguiu um trajeto de menos de um quilômetro até a porta do Vivendas da Barra, condomínio onde a família Bolsonaro tem uma casa.

Assim como em Belo Horizonte, onde o candidato do PL participou de ato na manhã deste sábado, a manifestação contou com a presença de aliados, como o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). 

+ Flávio Bolsonaro arrasta multidão em motociata em BH com mobilização de Nikolas Ferreira

Siga
Continua após a publicidade

Flávio não discursou no Rio ou na capital mineira. Em nota, a assessoria do candidato elogiou uma “jornada histórica”.

“De tantos simbolismos, o encerramento da campanha se transforma em mais uma homenagem ao pai Jair Messias Bolsonaro. Flávio e milhares de brasileiros encerraram neste sábado (24) a jornada iniciada em dezembro passado em frente ao seu condomínio do presidente no Rio de Janeiro. Pela manhã, o Bloco 22 também deu uma grande demonstração de apoio em Belo Horizonte”, diz o texto.

Continua após a publicidade

Motociata em BH

Na capital mineira, Flávio chegou à Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, por volta das 11h30. De cima de um caminhão, ele acompanhou a motociata que se deslocou pela Avenida Brasil até a Praça da Liberdade.

Homens em camisetas verde e amarela, alguns com o número 22, em um evento ao ar livre. Um homem no centro sorri e flexiona o braço, outro à esquerda agita uma bandeira verde, e um terceiro na frente faz o sinal de V com os dedos.
Flávio Bolsonaro (PL) faz um dos últimos atos em Belo Horizonte antes de 2º turno. (Douglas Magno/AFP)

Os eventos chamados de “Bloco do 22” contam com a mobilização de Nikolas Ferreira, que agitou o ato puxando músicas e reforçou promessas de Flávio – como a de que o ex-presidente Jair Bolsonaro subiria a rampa do Palácio do Planalto com o filho no dia da posse, em janeiro. Ele carregou um caixão escrito PT, chutou um boneco inflável de Lula e anunciou que a vitória esperada pelo PL será comemorada amanhã à noite na Praça Sete, no centro de BH. Flávio não discursou nem falou com a imprensa.

Continua após a publicidade

Marcaram presença, ainda, os recém-eleitos deputado federal Lucas Pavanato (PL) e senadores Guilherme Derrite (PL) e Domingos Sálvio (PL), além do ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo).

Cleitinho Azevedo puxou gritos de “Volta Bolsonaro”. Ao longo do ato, os milhares de apoiadores presentes rezaram, por algumas vezes, a oração do Pai Nosso, finalizado com “livrai-nos do PT, amém”. Bandeiras dos Estados Unidos e de Israel também foram erguidas em meio à multidão de verde e amarelo. Uma criança foi fotografada pela agência de notícias AFP trajando farda militar e com um fuzil de brinquedo nas mãos, sentada nos ombros do pai.

Continua após a publicidade

A mobilização ocorre após o último debate presidencial, realizado na noite de sexta-feira, 23, e em um momento decisivo para os dois candidatos. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%. Em Minas Gerais, o senador teve 48,24% dos votos válidos, contra 43,33% de Lula – 5.777.548 votos para Flávio e 5.188.936 para o presidente.

Lula iniciou os últimos atos de campanha na manhã deste sábado na praia de Copacabana. O presidente seguiu para São Paulo, onde participou de uma caminhada na Avenida Paulista, iniciada às 16h. Os candidatos concentraram suas agendas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os três maiores colégios eleitorais do país. Pela legislação eleitoral, caminhadas, carreatas e passeatas estão permitidas até as 22h deste sábado. Veja horários e locais.

Publicidade
TAGS:
Belo Horizonte
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
PL - Partido Liberal
PT - Partido dos Trabalhadores
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).