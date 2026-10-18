Flávio reúne apoiadores na Paulista para manifestação

Flávio Bolsonaro (PL) reuniu apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 18, a uma semana do segundo turno. O ato, batizado de “Bloquinho 22”, começou por volta das 11h. Além de Flávio, participaram o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e os deputados Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato, ambos do PL.

“Vocês estão fazendo história junto com a gente. Faltam sete dias para a gente livrar o Brasil do PT”, disse Flávio ao agradecer o público presente na manifestação. O carro de som principal ficou estacionado no cruzamento com a Alameda Ministro Rocha Azevedo seguindo até o Masp.

O candidato afirmou que, se eleito, pretende indicar quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) contrários ao aborto e às drogas. Também disse que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), vai participar da cerimônia de posse caso ele vença. “Vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocar a faixa de presidente da República no filho dele”, declarou.

O senador ainda convocou os apoiadores a acompanhar o debate da Band, à noite. “Hoje eu quero vocês na televisão assistindo ao debate. Vou ter a oportunidade de falar os crimes que ele cometeu contra a nossa nação”, afirmou, em referência a Lula. Flávio também subiu ao lado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e a beijou diante do público. “Eu vou dedicar cada dia da minha vida ao lado dessa mulher maravilhosa que é a Fernanda. Além de linda, maravilhosa, cheirosa”, disse. Antes de deixar o carro, Flávio agradeceu às polícias pelo trabalho durante o ato.

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Versões de funks com letras contra a esquerda e jingles de aliados animaram o público. O refrão mais cantado foi Quem Ficar Parado é Petista Disfarçado, bordão usado por Nikolas Ferreira (PL-MG) na convocação dos atos.

Coube a Nikolas tentar organizar a multidão. Do alto do carro de som, ele pediu que os manifestantes abrissem espaço para a passagem dos veículos. “Ano que vem, o Flávio não vai indicar quatro ministro do Supremo, vai indicar cinco. Porque nós vamos ‘impeachmar’ Alexandre de Moraes”, disse o deputado, antes de puxar um coro de “Fora, Moraes”.