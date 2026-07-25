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Brasil

‘Flávio, que Deus abençoe sua candidatura’, diz Michelle Bolsonaro em vídeo na convenção do PL

Ex-primeira-dama fez as pazes com Zero Um e, apesar da ausência física, enviou vídeo para ser transmitido no evento

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 13h05 | Atualizado em 25 jul 2026, 13h13
Mulher de cabelos castanhos e blusa azul clara sorrindo, projetada em tela grande com a bandeira do Brasil ao fundo, acima de uma multidão de pessoas em um evento
Ausente na convenção do PL em São Paulo, Michelle Bolsonaro envia vídeo de apoio a Flávio (Redes sociais/Reprodução)
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) fez uma aparição em vídeo na convenção do Partido Liberal que formaliza, neste sábado, 25, a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República. Além de “abençoar” a empreitada do enteado, ela falou sobre a importância do voto feminino — um dos segmentos em que o bolsonarismo tem mais resistência — e convocou apoiadoras a endossarem a campanha do Zero Um.

“Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura. Que Ele dê sabedoria, coragem e força a você e sua família”, disse Michelle. A participação remota dela foi anunciada pela deputada federal Rosana Valle (PL-SP), próxima de Michelle e presidente estadual do PL Mulher. Ela subiu ao palco dizendo que estava falando “em nome de Michelle” e que Flávio “tem o carinho” de milhares de mulheres.

Michelle justificou sua ausência física por conta dos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar. “O meu galego não pode estar aí com vocês, e eu também não posso porque estou em casa cuidando dele”, disse a ex-primeira-dama.

“Muitas de nós ainda não perceberam o tamanho dessa potência, mas o Brasil precisa dela. Precisa de mulheres presentes, preparadas e dispostas a ocultar cada vez mais espaço de decisão, liberança e poder. Somos 53% do eleitorado. Chegou a hora de vocês ocuparem os lugares em todos os espaços onde o futuro do Brasil é decidido, fazermos nossa voz ser ouvida e transformarmos essa força em nação”, disse Michelle. Em seguida, ela complementou: “Essas eleições serão decididas com vocês”.

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Aparição de Michelle consolida ‘bandeira branca’ após um mês de crise

A participação de Michelle Bolsonaro, ainda que à distância, reitera os esforços de conciliação entre Flávio e a ex-primeira-dama. Embora ambos tenham trocado promessas de paz pelas redes sociais na última semana, o partido já havia confirmado que ela não estaria presente.

Em junho, dois vídeos publicados por Michelle com críticas pesadas a Flávio abriram uma crise profunda no seio familiar do bolsonarismo. O pivô da briga foi o apoio fechado pelo PL à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará, manobra articulada por Flávio que desagradou à ex-primeira-dama — nas gravações, ela ressalta que o cearense é crítico ferrenho de Jair Bolsonaro e se queixa de que o partido estaria se afastando de seus princípios em busca de votos.

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