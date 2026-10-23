Flávio propõe que quebra de sigilos comece com cartão corporativo da Presidência

O senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL) insistiu na cobrança para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva levante o sigilo de todos os gastos dos cartões corporativos da Presidência da República.

Essa foi uma das condições impostas por Flávio para aceitar um desafio, proposto por Lula, de levantamento do sigilo bancário, fiscal e telemático dos dois.

Na quinta-feira, as duas campanhas concordaram com todas as condições impostas pela outra e apresentaram ao ministro André Mendonça, do TSE, autorização para a divulgação de seus dados.

Entretanto, Mendonça afirmou que eles podem fazer isso por conta própria e que não cabe ao TSE interferir.

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Após essa decisão, a defesa de Flávio apresentou uma petição defendendo “sair desse movimento circular e sem qualquer proveito” e dizendo que “é preciso começar de algum lugar”.

A sugestão foi começar pelas informações dos cartões corporativos.

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“Para divulgá-las, Lula não precisa de procuração, nem de requisição judicial. Como Presidente da República, é a autoridade hierarquicamente superior a qualquer agente que tenha classificado essas informações e pode e deve torná-las públicas hoje mesmo”, afirmaram os advogados.