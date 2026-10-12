Flávio pretende visitar Bolsonaro nesta terça-feira e diz estar ansioso por reencontro

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pretende visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta terça-feira, após mais de três meses sem encontros. A previsão foi anunciada nesta segunda, depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a retomada das visitas. Segundo o senador, o horário ainda não estava definido.

Ao deixar uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na Catedral de Brasília, Flávio comemorou a autorização e afirmou que deseja verificar pessoalmente como o pai está. “Estou ansioso para dar um abraço forte nele, primeiro de tudo”, declarou. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília após a condenação pela trama golpista.

As visitas estavam suspensas desde julho, quando Moraes impôs uma restrição de 90 dias após a divulgação, pelo senador, de uma carta escrita por Bolsonaro. A publicação contrariou as limitações às manifestações públicas do ex-presidente. A autorização para os encontros mantém a proibição de divulgar cartas, manifestos ou declarações de Bolsonaro, inclusive por intermédio de terceiros.

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Flávio criticou o impedimento e atribuiu à medida a intenção de afastá-lo do pai durante a disputa presidencial. Na avaliação do candidato, a decisão buscou separar tanto um líder político de um postulante ao Planalto quanto um pai de um filho. Ele também disse que, durante o período sem visitas, recebeu informações sobre o estado de Bolsonaro por outras pessoas.

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Questionado sobre a possibilidade de conversar a respeito da campanha e pedir conselhos ao ex-presidente, o senador evitou antecipar o conteúdo do encontro e afirmou que precisava ter cuidado com a resposta. “Vou conversar com ele na qualidade de filho”, disse.