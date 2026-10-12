OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Brasil

Flávio pretende visitar Bolsonaro nesta terça-feira e diz estar ansioso por reencontro

Visitas estavam suspensas desde julho, quando Moraes impôs uma restrição de 90 dias após a divulgação de uma carta escrita por Bolsonaro

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 15h38
-
Jair e Flávio Bolsonaro (//Reprodução)
Continua após publicidade
Flávio pretende visitar Bolsonaro nesta terça-feira e diz estar ansioso por reencontro Priorize VEJA no Google

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pretende visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta terça-feira, após mais de três meses sem encontros. A previsão foi anunciada nesta segunda, depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a retomada das visitas. Segundo o senador, o horário ainda não estava definido.

Ao deixar uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na Catedral de Brasília, Flávio comemorou a autorização e afirmou que deseja verificar pessoalmente como o pai está. “Estou ansioso para dar um abraço forte nele, primeiro de tudo”, declarou. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília após a condenação pela trama golpista.

As visitas estavam suspensas desde julho, quando Moraes impôs uma restrição de 90 dias após a divulgação, pelo senador, de uma carta escrita por Bolsonaro. A publicação contrariou as limitações às manifestações públicas do ex-presidente. A autorização para os encontros mantém a proibição de divulgar cartas, manifestos ou declarações de Bolsonaro, inclusive por intermédio de terceiros.

Continua após a publicidade

Flávio criticou o impedimento e atribuiu à medida a intenção de afastá-lo do pai durante a disputa presidencial. Na avaliação do candidato, a decisão buscou separar tanto um líder político de um postulante ao Planalto quanto um pai de um filho. Ele também disse que, durante o período sem visitas, recebeu informações sobre o estado de Bolsonaro por outras pessoas.

Siga
Continua após a publicidade

Questionado sobre a possibilidade de conversar a respeito da campanha e pedir conselhos ao ex-presidente, o senador evitou antecipar o conteúdo do encontro e afirmou que precisava ter cuidado com a resposta. “Vou conversar com ele na qualidade de filho”, disse.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).