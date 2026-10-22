Flávio pretende visitar Bolsonaro na manhã seguinte ao segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL) pretende reencontrar o pai, Jair Bolsonaro (PL), na manhã da próxima segunda-feira, independentemente do resultado do segundo turno. O candidato do PL planeja visitar o ex-presidente no condomínio Solar de Brasília, no Distrito Federal, dentro do horário autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os encontros foram liberados em 12 de outubro, após uma suspensão de 90 dias imposta em julho, quando Flávio divulgou nas redes sociais uma carta do pai. Ao restabelecer as visitas, Moraes manteve o veto ao uso dos encontros para fins político-eleitorais e à divulgação de manifestações do ex-presidente.

Flávio cogitou pedir ao STF uma autorização excepcional para acompanhar a apuração de domingo ao lado de Bolsonaro, já que a permissão em vigor restringe suas visitas ao período da manhã. A campanha, entretanto, avaliou que o anúncio poderia alimentar memes e ser explorado por adversários na reta final da disputa.

Também pesou a avaliação de que, na casa do pai, o candidato ficaria afastado dos aliados que participaram da campanha e enfrentaria restrições para se comunicar com a equipe durante a contagem dos votos. A intenção, assim, é deixar o encontro para a manhã seguinte à definição da eleição.