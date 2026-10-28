Flávio não registra presença remota na primeira sessão do Senado após fuga para os EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não havia registrado presença, até as 17h50, na sessão desta quarta-feira do Senado, a primeira após sua fuga para os Estados Unidos. Embora tenha desembarcado em Miami pela manhã, o parlamentar poderia participar remotamente dos trabalhos, convocados em formato semipresencial. A sessão foi aberta às 16h24 pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

A reunião extraordinária foi convocada para analisar propostas relacionadas a medidas provisórias próximas de perder a validade. A pauta inclui apoio financeiro a produtores independentes de cana-de-açúcar do Nordeste e mudanças no adicional destinado a servidores que trabalham em localidades estratégicas de fronteira. Os prazos das medidas terminam nesta quarta e na sexta-feira, respectivamente.

Na tarde de hoje, Flávio divulgou uma carta em que se apresentou como “verdadeiro presidente eleito” e anunciou que pretende liderar a oposição do exterior. O senador voltou a alegar fraude na eleição, sem apresentar provas, e agradeceu aos presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Javier Milei, da Argentina, pelo acolhimento e pelo apoio à sua saída.

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O posicionamento contrasta com a declaração feita na segunda-feira, quando afirmou que permaneceria no Brasil.

Flávio deixou o Brasil após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, no domingo.

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Acompanhado da mulher e das duas filhas, cruzou a fronteira com a Argentina na noite de terça-feira e embarcou em um avião particular que fez escala no Equador antes de seguir para Miami. A determinação de entregar os passaportes ocorreu no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o senador e o advogado Willer Tomaz. Ambos negam irregularidades.