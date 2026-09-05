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Brasil

Flávio ‘joga a toalha’ no Nordeste, enquanto Lula tenta reagir em ato com evangélicos na Baixada Fluminense

Campanhas traçam prioridades a menos de um mês do primeiro turno

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 12h01 | Atualizado em 5 set 2026, 12h08
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Flávio ‘joga a toalha’ no Nordeste, enquanto Lula tenta reagir em ato com evangélicos na Baixada Fluminense Priorizar nos meus resultados Google

Com poucas chances de avançar além do que já prosperou até aqui, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) praticamente jogou a toalha em relação a novas ofensivas pelo Nordeste. A avaliação de que dificilmente reverterá o quadro favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na região foi determinante para a decisão.

Com amplo domínio sobre as regiões Sul e Centro-Oeste, o primogênito de Jair Bolsonaro deve concentrar os esforços, nas últimas semanas antes do primeiro turno, no Norte e no Sudeste, porque há o diagnóstico de que há espaço para ampliar a base de apoio a sua candidatura ao comando do Palácio do Planalto.

Fontes do PL ouvidas pelo Radar ponderam que a missão de levantar o nome de Flávio no Nordeste ficará nas mãos dos candidatos bolsonaristas da região. O que vier é lucro, relatou uma liderança do partido de Valdemar Costa Neto.

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Lula contra-ataca no Rio

Já a campanha de Lula tenta contra-atacar o crescimento de Flávio e seus aliados no Rio. Aliados do petista e de Eduardo Paes (PSD-RJ) afirmam estar impressionados com o crescimento vertiginoso de Douglas Ruas (PL-RJ) em duas semanas – o candidato de Flávio ultrapassa 20 pontos nas pesquisas de intenção de votos desde o início da propaganda eleitoral, o que aponta um crescimento de mais de dez pontos.

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Para contrapor a isto, o recado é claro: o núcleo fluminense da campanha planeja colocar Lula para fazer um ato em São Gonçalo, cidade da Região Metropolitana e reduto de Douglas Ruas no Rio, com evangélicos.

O plano é atacar a localidade e a religião ao mesmo tempo.

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Na ocasião, Lula prometerá investimentos no Complexo Industrial do Comperj e deve receber um louvor evangélico.

A realização do ato é vista com urgência e a coordenação da campanha do Rio já pediu uma data na agenda do presidente..

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