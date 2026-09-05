Flávio ‘joga a toalha’ no Nordeste, enquanto Lula tenta reagir em ato com evangélicos na Baixada Fluminense

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A campanha de Flávio Bolsonaro praticamente desistiu de novas ofensivas no Nordeste, redirecionando seus esforços para as regiões Norte e Sudeste, onde vê mais chances de ampliar sua base de apoio. Enquanto isso, a campanha de Lula planeja um contra-ataque no Rio de Janeiro, com um ato em São Gonçalo focado em evangélicos, para frear o avanço de aliados bolsonaristas na região e impulsionar investimentos.

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Com poucas chances de avançar além do que já prosperou até aqui, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) praticamente jogou a toalha em relação a novas ofensivas pelo Nordeste. A avaliação de que dificilmente reverterá o quadro favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na região foi determinante para a decisão.

Com amplo domínio sobre as regiões Sul e Centro-Oeste, o primogênito de Jair Bolsonaro deve concentrar os esforços, nas últimas semanas antes do primeiro turno, no Norte e no Sudeste, porque há o diagnóstico de que há espaço para ampliar a base de apoio a sua candidatura ao comando do Palácio do Planalto.

Fontes do PL ouvidas pelo Radar ponderam que a missão de levantar o nome de Flávio no Nordeste ficará nas mãos dos candidatos bolsonaristas da região. O que vier é lucro, relatou uma liderança do partido de Valdemar Costa Neto.

Lula contra-ataca no Rio

Já a campanha de Lula tenta contra-atacar o crescimento de Flávio e seus aliados no Rio. Aliados do petista e de Eduardo Paes (PSD-RJ) afirmam estar impressionados com o crescimento vertiginoso de Douglas Ruas (PL-RJ) em duas semanas – o candidato de Flávio ultrapassa 20 pontos nas pesquisas de intenção de votos desde o início da propaganda eleitoral, o que aponta um crescimento de mais de dez pontos.

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Para contrapor a isto, o recado é claro: o núcleo fluminense da campanha planeja colocar Lula para fazer um ato em São Gonçalo, cidade da Região Metropolitana e reduto de Douglas Ruas no Rio, com evangélicos.

O plano é atacar a localidade e a religião ao mesmo tempo.

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Na ocasião, Lula prometerá investimentos no Complexo Industrial do Comperj e deve receber um louvor evangélico.

A realização do ato é vista com urgência e a coordenação da campanha do Rio já pediu uma data na agenda do presidente..