Flávio fará último ato de campanha em local de peregrinação após facada do Bolsonaro em 2018

O senador Flávio Bolsonaro (PL) fará seu último ato de campanha à Presidência em frente à casa de Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio, endereço que se tornou ponto de peregrinação de apoiadores após a facada sofrida pelo então candidato em 2018. Douglas Ruas (PL), governador eleito do estado, estará com o presidenciável na mobilização que antecederá o segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Foi nessa residência que Bolsonaro se recolheu e deu continuidade à recuperação após receber alta hospitalar. A casa passou a concentrar visitas de aliados e manifestações de eleitores durante a campanha que terminou com sua vitória sobre Fernando Haddad (PT).

O encerramento da campanha de Flávio deverá ser marcado por referências ao atentado e à recuperação do pai. A expectativa é que o episódio de 2018 ocupe espaço nos discursos, associando a mobilização atual àquela que levou o ex-presidente ao Palácio do Planalto.

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Flávio chegará ao encerramento após os últimos compromissos da disputa presidencial. Na sexta-feira, está prevista sua participação no debate da TV Globo, no Rio. No sábado, a programação contempla atividades em Belo Horizonte e na capital fluminense.

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No domingo, o senador votará no Rio de Janeiro. A capital, portanto, concentrará o encerramento de sua campanha nas ruas e seu comparecimento às urnas para a definição do segundo turno.