Flávio espera ter adversários alinhados contra Lula, caso adversário falte a debate da TV Globo

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência passou a trabalhar com a expectativa de que, caso se confirme a ausência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate da TV Globo, nesta quinta-feira, os demais candidatos do campo da direita devem mantê-lo como principal alvo de seus ataques.

A avaliação é que, diante do enfraquecimento das demais candidaturas do campo de centro-direita, da desistência de Ricardo Salles (Novo) de concorrer ao Senado por São Paulo, e do movimento de migração do voto útil, os adversários deixaram de representar uma ameaça de dispersão relevante para Flávio e podem acabar funcionando, ainda que sem qualquer coordenação, como linhas auxiliares na tentativa de manter Lula como alvo.

A leitura representa uma mudança em relação à estratégia adotada anteriormente pela campanha. Até pouco tempo, Flávio demonstrava preocupação com a possibilidade de, na ausência de Lula em um debate, se transformar no principal alvo dos demais candidatos.

A expectativa era que os adversários aproveitassem o espaço deixado pelo petista para concentrar os ataques no filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) e tentar disputar diretamente o eleitorado de direita. Por isso, a presença de Lula nos debates era tratada como um elemento importante para preservar a polarização.

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Flávio desafiou Lula

Flávio confirmou ida ao debate da TV Globo. O filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) afirmou esperar que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também compareça ao compromisso.

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“Meu único adversário nessa campanha é o Lula. E é com ele que eu quero debater na Globo. Eu vou pra esse debate só para desmascarar esse mentiroso, esse assassino da esperança do Brasil. Vamos no debate da Globo, estou confirmando aqui. Ele que lute. Eu quero ir pra lá pra debater com ele, estou chamando o Lula pro debate: Lula, eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo porque eu vou esfregar a verdade na sua cara”, afirmou durante uma agenda de campanha em Goiânia, neste domingo.