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Brasil

Flávio espera receber apoio de presidente do União e de deputado estadual mais votado do Rio

Expectativa é converter os apoios em votos na Baixada Fluminense, região estratégica para as duas campanhas

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 07h01
Homens em trajes sociais, sentados em fileira, com expressões sérias e atentas. Um deles, de óculos e barba, tem o dedo indicador no queixo, pensativo. Todos usam crachás pendurados no pescoço, indicando um evento ou conferência
Antonio Rueda, presidente do União Brasil, Márcio Canella, pré-candidato ao Senado na chapa do PL, e Douglas Ruas, que disputará o governo estadual. (Reprodução/Instagram)
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O presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda (RJ), deve se alinhar a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela Presidência e a Douglas Ruas (PL-RJ) na corrida pelo governo do Rio. O movimento terá também Márcio Canella (União-RJ) no palanque de Flávio e dará aos candidatos do PL um reforço que vai além da articulação nacional: a expectativa é converter os apoios em votos na Baixada Fluminense, região estratégica para as duas campanhas.

Os resultados das urnas dimensionam o peso dos aliados. Canella conquistou 197.178 votos e foi o segundo candidato mais votado para a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Rueda, por sua vez, foi eleito deputado federal com 155.836 votos, a oitava maior votação para a Câmara no estado.

A adesão de Rueda aproxima o comando nacional do União dos projetos de Flávio e Ruas, enquanto Canella oferece uma ligação direta com a política da Baixada. Ex-prefeito de Belford Roxo, ele construiu na região a estrutura política em que o próprio Rueda se apoiou para disputar a Câmara. Os dois fizeram uma dobradinha eleitoral, associando as candidaturas a deputado estadual e federal.

Canella chegou a ser pré-candidato ao Senado na chapa apoiada por Flávio, com Rogéria Bolsonaro, mãe do presidenciável, prevista como suplente. Sua presença no palanque presidencial mantém o vínculo estabelecido durante aquelas articulações e pode ajudar a mobilizar a base que o levou de volta à Alerj.

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