Flávio encerrará campanha do 1º turno em reduto eleitoral de Paes no RJ

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai encerrar a campanha do primeiro turno no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, em Bangu e Campo Grande, dois dos principais redutos eleitorais de Eduardo Paes (PSD-RJ) na capital. A escolha da Zona Oeste é estratégica: o senador pretende explorar, na reta final, uma área em que o ex-prefeito do Rio tradicionalmente apresenta desempenho forte e onde a associação entre Paes e Lula pode representar um obstáculo aos planos do bolsonarismo no estado.

A agenda também será usada para reforçar a candidatura de Douglas Ruas (PL) ao governo fluminense. A presença do filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) na Zona Oeste funciona como reforço à estratégia de nacionalização da eleição estadual, com a tentativa de aproximar a disputa pelo governo da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.

Bangu e Campo Grande têm ainda um peso simbólico para Paes. A região concentra uma parcela expressiva do eleitorado carioca e foi incorporada ao longo dos anos à base política do prefeito.