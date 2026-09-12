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Flávio diz que fim do sigilo de ‘Dark Horse’ tem ‘impacto zero’ na campanha: ‘Graças a Deus, caiu’

Em agenda de campanha, candidato afirma que financiamento da cinebiografia envolveu apenas recursos privados e cobra abertura do sigilo do caso INSS

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 13h26
Flávio Bolsonaro carregado por apoiadores em Juiz de Fora: recriação de cenário em que o pai foi esfaqueado
O senador Flávio Bolsonaro (Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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Flávio diz que fim do sigilo de ‘Dark Horse’ tem ‘impacto zero’ na campanha: ‘Graças a Deus, caiu’ Priorizar nos meus resultados Google

Um dia após a abertura do sigilo do Caso Master, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a divulgação das informações terá “impacto zero” em sua campanha. Em comício em Cabo Frio, na Região dos Lagos, neste sábado, 12, o senador, formalmente investigado pela Polícia Federal por possíveis crimes relacionados ao financiamento da cinebiografia Dark Horse, voltou a dizer que não há irregularidades na produção e que os recursos utilizados são privados.

“Eu sempre disse que não tem absolutamente nada de errado nesse filme. Então eu estou muito tranquilo. Eu acho que o impacto é zero [na campanha]. Está tudo aberto para quem quiser ver”, afirmou em entrevista a jornalistas. Segundo Flávio, a relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo dono do Banco Master, foi “privada” e destinada a um “filme privado”. “Não tem nada de público. Então eu fico feliz que isso vem à tona”, disse.

O sigilo do caso foi derrubado por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. O inquérito que investiga Flávio foi autorizado em julho pelo ministro André Mendonça, relator da apuração. Na agenda de campanha, o candidato classificou a divulgação das informações como um “atestado de idoneidade” e afirmou que a retirada do sigilo impede que o caso continue sendo usado contra ele.

“Agora essa narrativa não vai mais poder ser usada contra mim”, declarou. O senador também cobrou a abertura do sigilo da investigação sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que apura descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

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Novas frentes de investigação sobre o Caso Master apuram se emendas parlamentares do deputado federal Mario Frias (PL-RJ), apontado como um dos responsáveis pela produção da cinebiografia de Jair Bolsonaro, foram usadas para custear despesas do filme. A Polícia Federal também tenta esclarecer se os 134 milhões de reais solicitados por Flávio a Vorcaro têm origem ilícita e se parte dos recursos foi utilizada para financiar gastos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

O presidenciável também voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Em outro momento do comício, direcionou críticas a Lula e repetiu a associação entre o presidente e o ministro. Na abertura do evento, apoiadores puxaram o coro “Fora Lula, Fora Moraes e Fora Paes”.

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Campanha Eleitoral
Flávio Bolsonaro
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