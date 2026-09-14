Flávio Dino cita mensagens sobre Gilmar Mendes ao ordenar ação da PF contra deputado
Ministro também incluiu citações sobre André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin no despacho sobre suposto tráfico de influência na Corte
Na decisão em que autorizou a Polícia Federal a cumprir mandados contra um suposto esquema de tráfico de influência no STF, o ministro Flávio Dino reproduz mensagens em que investigados citam o ministro Gilmar Mendes como alvo de abordagens do grupo. Os ministros Nunes Marques, André Mendonça e o presidente da Corte, Edson Fachin, também aparecem no material incluído por Dino no despacho.
Os nomes dos ministros foram incluídos no despacho mesmo tendo a Polícia Federal destacado que não há qualquer indício de crimes contra Mendes e seus colegas. A PF também fez questão de registrar que não investiga os integrantes do Supremo.
“Não constituem objeto desta apuração, nem da medida ora requerida, a conduta de Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral ou de quaisquer outros magistrados”, destacou a corporação.
São investigados no caso o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) e a advogada Mariângela Fialek, que trabalhou na Câmara dos Deputados, que são suspeitos de usar uma aparência de acesso ao Judiciário para prometer facilidades em processos.
Os dois mencionaram, em diálogos entre eles, conversas com Gilmar, Mendonça e Nunes Marques. Também há referência a uma ação que estaria com Fachin.