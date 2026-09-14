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Flávio Dino cita mensagens sobre Gilmar Mendes ao ordenar ação da PF contra deputado

Ministro também incluiu citações sobre André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin no despacho sobre suposto tráfico de influência na Corte

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 12h47
Homem calvo de óculos, vestindo toga preta sobre terno azul e gravata azul de bolinhas brancas, em ambiente formal com bandeira do Brasil e parede de pedra ao fundo
O ministro Gilmar Mendes, do STF  (Gustavo Moreno/STF)
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Flávio Dino cita mensagens sobre Gilmar Mendes ao ordenar ação da PF contra deputado Priorizar nos meus resultados Google

Na decisão em que autorizou a Polícia Federal a cumprir mandados contra um suposto esquema de tráfico de influência no STF, o ministro Flávio Dino reproduz mensagens em que investigados citam o ministro Gilmar Mendes como alvo de abordagens do grupo. Os ministros Nunes Marques, André Mendonça e o presidente da Corte, Edson Fachin, também aparecem no material incluído por Dino no despacho.

Os nomes dos ministros foram incluídos no despacho mesmo tendo a Polícia Federal destacado que não há qualquer indício de crimes contra Mendes e seus colegas. A PF também fez questão de registrar que não investiga os integrantes do Supremo.

“Não constituem objeto desta apuração, nem da medida ora requerida, a conduta de Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral ou de quaisquer outros magistrados”, destacou a corporação.

São investigados no caso o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) e a advogada Mariângela Fialek, que trabalhou na Câmara dos Deputados, que são suspeitos de usar uma aparência de acesso ao Judiciário para prometer facilidades em processos.

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Os dois mencionaram, em diálogos entre eles, conversas com Gilmar, Mendonça e Nunes Marques. Também há referência a uma ação que estaria com Fachin.

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