Flávio Dino cita mensagens sobre Gilmar Mendes ao ordenar ação da PF contra deputado

Na decisão em que autorizou a Polícia Federal a cumprir mandados contra um suposto esquema de tráfico de influência no STF, o ministro Flávio Dino reproduz mensagens em que investigados citam o ministro Gilmar Mendes como alvo de abordagens do grupo. Os ministros Nunes Marques, André Mendonça e o presidente da Corte, Edson Fachin, também aparecem no material incluído por Dino no despacho.

Os nomes dos ministros foram incluídos no despacho mesmo tendo a Polícia Federal destacado que não há qualquer indício de crimes contra Mendes e seus colegas. A PF também fez questão de registrar que não investiga os integrantes do Supremo.

“Não constituem objeto desta apuração, nem da medida ora requerida, a conduta de Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral ou de quaisquer outros magistrados”, destacou a corporação.

São investigados no caso o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) e a advogada Mariângela Fialek, que trabalhou na Câmara dos Deputados, que são suspeitos de usar uma aparência de acesso ao Judiciário para prometer facilidades em processos.

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Os dois mencionaram, em diálogos entre eles, conversas com Gilmar, Mendonça e Nunes Marques. Também há referência a uma ação que estaria com Fachin.