Flávio deve receber apoio do Podemos após adesão do Republicanos e articulação de Tarcísio

Flávio Bolsonaro (PL) deve receber o apoio do Podemos para o segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira. O anúncio está previsto em meio à ampliação das alianças do senador, que já conta com o respaldo do Republicanos, do Novo e da federação formada por União Brasil e Progressistas. Flávio tem um café da manhã previsto com integrantes do Podemos, em Brasília, para consolidar a adesão.

A aproximação com as legendas tem a participação do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que atua nas conversas para ampliar o palanque do candidato do PL. Além de articular o apoio de seu próprio partido, formalizado na quarta-feira, o governador participa das negociações com o Podemos e busca atrair lideranças do MDB.

Tarcísio foi o principal articulador da mudança de posição do Republicanos, que havia permanecido neutro no primeiro turno. O governador levou a defesa da aliança ao presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, e participou do anúncio em Brasília. A decisão, porém, preservou as particularidades regionais e abriu espaço para a manutenção de apoios a Lula.

Continua após a publicidade

Nesse cenário, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve seguir com o petista, apesar da orientação nacional de seu partido.

Continua após a publicidade

Além dos apoios partidários já formalizados, Flávio recebeu o respaldo de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), que disputaram a Presidência no primeiro turno. A posição de Caiado não representa uma adesão do PSD, cuja direção nacional manteve a neutralidade e liberou os diretórios. Com o anúncio previsto do Podemos, o senador busca consolidar mais uma aliança para a etapa decisiva da disputa.