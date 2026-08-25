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Brasil

Flávio declara apoio em Alagoas a JHC, que não deve encontrá-lo

Candidato à Presidência pelo PL cumpre agenda em Alagoas nesta terça

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 13h17 | Atualizado em 25 ago 2026, 13h42
Homens em um palanque. Um homem de chapéu de couro e camisa amarela aplaude, sorrindo. Ao lado, outro homem de camisa azul clara e calça escura, com um microfone na mão, acena para cima com o braço esquerdo. Outras pessoas aparecem parcialmente ao fundo.
Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar em carreata em Maceió: JHC e Arthur Lira não participaram (Charles Vieira/Divulgação)
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O senador Flávio Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira, 25, para eventos de campanha em Alagoas — terra de seu candidato a vice, o deputado Alfredo Gaspar (PL). Ao chegar no aeroporto de Maceió, reforçou que seu apoio no estado é ao candidato ao governo JHC (PSDB).

“É um palanque importante no Nordeste”, disse. “Ele estará conosco na campanha, fizemos essa composição em Alagoas por intermédio de nosso vice, Alfredo Gaspar.”

JHC, no entanto, não deve participar de nenhum dos eventos de Flávio hoje no estado. O candidato à Presidência fez uma carreata pela manhã e irá a um encontro com empresários e a uma convenção de ministros das Assembleias de Deus mais tarde.

Não há nenhum encontro público marcado entre os dois até o momento.

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O ex-prefeito de Maceió, que está empatado na liderança com o ex-ministro Renan Filho (MDB) na disputa pelo Palácio República dos Palmares, vai evitar a associação com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e não deve apoiar explicitamente nenhum candidato à Presidência. Ele mantém diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera por larga margem entre os eleitores do estado, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 24. Em Alagoas, Lula tem 44% da preferência, ante 29% de Flávio.

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