Flávio declara apoio em Alagoas a JHC, que não deve encontrá-lo

O senador Flávio Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira, 25, para eventos de campanha em Alagoas — terra de seu candidato a vice, o deputado Alfredo Gaspar (PL). Ao chegar no aeroporto de Maceió, reforçou que seu apoio no estado é ao candidato ao governo JHC (PSDB).

“É um palanque importante no Nordeste”, disse. “Ele estará conosco na campanha, fizemos essa composição em Alagoas por intermédio de nosso vice, Alfredo Gaspar.”

JHC, no entanto, não deve participar de nenhum dos eventos de Flávio hoje no estado. O candidato à Presidência fez uma carreata pela manhã e irá a um encontro com empresários e a uma convenção de ministros das Assembleias de Deus mais tarde.

Não há nenhum encontro público marcado entre os dois até o momento.

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O ex-prefeito de Maceió, que está empatado na liderança com o ex-ministro Renan Filho (MDB) na disputa pelo Palácio República dos Palmares, vai evitar a associação com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e não deve apoiar explicitamente nenhum candidato à Presidência. Ele mantém diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera por larga margem entre os eleitores do estado, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 24. Em Alagoas, Lula tem 44% da preferência, ante 29% de Flávio.