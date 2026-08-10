Flávio dará pontapé em sua campanha no dia 16 no RJ, enquanto Lula iniciará em São Paulo

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Flávio Bolsonaro iniciará sua campanha no Rio de Janeiro em 16 de agosto, ao lado de seu vice, Alfredo Gaspar, escolhendo o berço do bolsonarismo para o primeiro ato. No mesmo dia, o presidente Lula da Silva fará seu primeiro grande evento de campanha em São Bernardo do Campo, oficializando a chapa Lula-Alckmin.

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Flávio Bolsonaro (PL) realizará o primeiro ato da sua campanha no próximo dia 16, no Rio de Janeiro. O evento marcará o início da caminhada ao lado do seu candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL-AL). O local foi escolhido por se tratar do berço do bolsonarismo e colégio eleitoral de Jair Bolsonaro (PL).

Como a convenção que oficializou Flávio como candidato foi feita em São Paulo e as próximas agendas devem se concentrar nas regiões Norte e Nordeste, Flávio optou pelo seu estado natal.

Em paralelo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará o seu primeiro ato de campanha também no dia 16, no Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

O ato será o primeiro grande evento após a oficialização da chapa Lula-Alckmin, que conta com os apoios de PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede.

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