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Brasil

Flávio confirma visita à maior feira do agro da América Latina

Será a primeira ida de Flávio ao Rio Grande do Sul como candidato

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 17h30
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa amarela com a frase Meu Partido É o Brasil em verde, fala ao microfone em um evento ao ar livre, com um cinegrafista ao fundo
Candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL) faz discurso em ato inaugural de campanha, no Rio  (YouTube/Reprodução)
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Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou presença no Rio Grande do Sul no próximo dia 2. O senador visitará a Expointer, a maior feira do setor agro a céu aberto da América Latina. Ele acompanhará Luciano Zucco (PL), que é candidato ao governo gaúcho.

A ida de Flávio ao evento ocorre em um momento em que Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), que levanta a bandeira do setor, acirra os ataques ao filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL).

Será a primeira ida de Flávio ao Rio Grande do Sul em campanha. Ele deve estender seus compromissos no Rio Grande do Sul no dia 3, quando pode cumprir agendas pelo interior do estado..

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Jair Bolsonaro visitou a feira em 2018 e em 2022. Nas duas ocasiões, as visitas foram vistas como estratégicas para a consolidação do apoio do setor ao então candidato.

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Até o momento, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não confirmou presença no evento.

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