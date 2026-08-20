Flávio confirma visita à maior feira do agro da América Latina

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Flávio Bolsonaro confirmou presença na Expointer, a maior feira agro da América Latina, no Rio Grande do Sul em 2 de setembro. Acompanhando o candidato a governador Luciano Zucco, a visita marca a primeira de Flávio como candidato no estado. A ida ocorre em meio a críticas de Ronaldo Caiado, reforçando a importância do evento para o apoio do setor.

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Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou presença no Rio Grande do Sul no próximo dia 2. O senador visitará a Expointer, a maior feira do setor agro a céu aberto da América Latina. Ele acompanhará Luciano Zucco (PL), que é candidato ao governo gaúcho.

A ida de Flávio ao evento ocorre em um momento em que Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), que levanta a bandeira do setor, acirra os ataques ao filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL).

Será a primeira ida de Flávio ao Rio Grande do Sul em campanha. Ele deve estender seus compromissos no Rio Grande do Sul no dia 3, quando pode cumprir agendas pelo interior do estado..

Jair Bolsonaro visitou a feira em 2018 e em 2022. Nas duas ocasiões, as visitas foram vistas como estratégicas para a consolidação do apoio do setor ao então candidato.

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Até o momento, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não confirmou presença no evento.