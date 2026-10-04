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Brasil

Flávio Bolsonaro vota no Rio e pede fim da ‘era do atraso’

Candidato do PL à Presidência acusou o governo Lula de usar a máquina pública para interferir nas eleições e pediu 'voto de confiança' já no primeiro turno

Por Lucas Almeida 4 out 2026, 08h57 | Atualizado em 4 out 2026, 10h26
Homem de camisa polo amarela, com broche no peito, sorri e faz sinal de V com as duas mãos, atrás de uma cabine de votação da Justiça Eleitoral
Flávio Bolsonaro (Mauro Pimentel/AFP)
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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, votou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 4. Ele chegou às 8h, logo após a abertura da seção eleitoral, à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade.

“É um dia muito importante. Espero que o brasileiro ponha fim a essa era do atraso, que apostou tudo, que vale tudo, que perdeu a linha de usar dinheiro público, a máquina pública, para tentar interferir nas eleições”, afirmou Flávio à imprensa após votar. O candidato também criticou o governo Lula ao falar sobre liberdade de imprensa. “A imprensa vai ser perseguida, os políticos serão perseguidos, o brasileiro será perseguido e vai ser o fim do nosso país. Peço aos brasileiros que não permitam que isso aconteça e já deem um voto de confiança em Flávio Bolsonaro agora no primeiro turno”, disse.

Flávio vestia uma camisa amarela de manga curta, com um adesivo de campanha no peito. Estava acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, da mãe, Rogéria Bolsonaro, e dos candidatos do PL Douglas Ruas e Carlos Jordy. Depois de votar, posou para fotos com Fernanda ao lado da urna.

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Votações estão abertas 
A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, neste domingo, 4. Quem estiver na fila no momento do encerramento terá o direito de votar garantido.

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O primeiro voto será para deputado federal, cujo número tem quatro dígitos. Na sequência, o eleitor escolherá deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos.

Depois chegará a vez das duas escolhas para o Senado Federal. Como duas vagas de senador estarão em disputa, o eleitor terá de registrar dois votos para o cargo, cada um com três dígitos.

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Os dois últimos votos serão para governador e presidente da República, respectivamente. Nos dois casos, os números dos candidatos têm dois dígitos. A votação termina depois da confirmação da escolha para presidente.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, acompanhou a abertura da votação em Brasília. “Amanhecemos com a segurança de que as eleições vão transcorrer na maior normalidade”, disse após votar.

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Eleições 2026
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