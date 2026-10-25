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Brasil

Flávio Bolsonaro vota no Rio e diz que chegou a hora da ‘mudança de verdade’

Candidato do PL afirmou que “o Brasil não aguenta mais quatro anos do jeito que está”. Senador vai à Brasília para acompanhar a apuração

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 08h45 | Atualizado em 25 out 2026, 09h36
Um homem e uma mulher sorrindo, ambos fazendo o sinal de V com as mãos, em frente a uma cabine de votação com os dizeres JUSTIÇA ELEITORAL e CABINA DE VOTAÇÃO
Flávio Bolsonaro votou ao lado da esposa, Fernanda, no Rio de Janeiro (MAURO PIMENTEL/AFP)
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O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), votou na manhã deste domingo na Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel, Rio de Janeiro.

Flávio votou por volta das oito horas, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro. Logo depois, o senador conversou com os jornalista e saudou apoiadores que o esperavam na porta do local de votação. 

“Chegou a hora da mudança de verdade, foi assim no primeiro turno e que seja no segundo. O Brasil não aguenta mais quatro anos do jeito que está, a vida de todo mundo piorou. Então, não tem porque continuar insistindo no erro”.

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Ele ainda insistiu para que eleitores não deixem de votar “faça chuva ou faça sol”. Isso, porque, as regiões Sudeste e Sul têm previsão de fortes chuvas ao longo do dia.

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Após votar no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro volta a Brasília para acompanhar o restante da votação junto de familiares na casa que utilizou como “QG de campanha” na capital federal. Durante a apuração, o senador deve ter a companhia do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), reeleito ao governo de São Paulo, e o prefeito paulistano Ricardo Nunes (MDB-SP).

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O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro venceu o primeiro turno com 47% dos votos válidos e lidera a disputa no segundo turno, segundo os principais institutos de pesquisa. A expectativa é de uma disputa apertada, pois o senador aparece a frente a frente dentro da margem de erro.

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VEJA+TV faz cobertura completa

A VEJA+TV preparou uma cobertura histórica para o segundo turno das Eleições 2026, no domingo, 25. Além da presença consolidada há mais de um ano nos principais agregadores de canais gratuitos por streaming (FAST), a programação jornalística ao vivo do canal será transmitida também na TV aberta, por meio de uma parceria especial com a Rede Brasil de Televisão.

A Rede Brasil retransmitirá a grade especial da VEJA+TV desde os primeiros minutos de votação até a confirmação do resultado final das urnas. A emissora cobre as 27 capitais brasileiras, além de 5 mil cidades: no total, chega a 140 milhões pelo sinal aberto, cabo (presente em todas as operadoras) e banda KU. O site de VEJA e o Youtube VEJA Mais também transmitem a cobertura completa. 

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