Flávio Bolsonaro vota no Rio e diz que chegou a hora da ‘mudança de verdade’

O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), votou na manhã deste domingo na Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel, Rio de Janeiro.

Flávio votou por volta das oito horas, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro. Logo depois, o senador conversou com os jornalista e saudou apoiadores que o esperavam na porta do local de votação.

“Chegou a hora da mudança de verdade, foi assim no primeiro turno e que seja no segundo. O Brasil não aguenta mais quatro anos do jeito que está, a vida de todo mundo piorou. Então, não tem porque continuar insistindo no erro”.

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Ele ainda insistiu para que eleitores não deixem de votar “faça chuva ou faça sol”. Isso, porque, as regiões Sudeste e Sul têm previsão de fortes chuvas ao longo do dia.

Após votar no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro volta a Brasília para acompanhar o restante da votação junto de familiares na casa que utilizou como “QG de campanha” na capital federal. Durante a apuração, o senador deve ter a companhia do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), reeleito ao governo de São Paulo, e o prefeito paulistano Ricardo Nunes (MDB-SP).

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O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro venceu o primeiro turno com 47% dos votos válidos e lidera a disputa no segundo turno, segundo os principais institutos de pesquisa. A expectativa é de uma disputa apertada, pois o senador aparece a frente a frente dentro da margem de erro.

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