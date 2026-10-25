Segundo turno: Quem venceu a votação entre Flávio e Lula no Japão, China e outros países da Ásia

O senador Flávio Bolsonaro venceu a eleição presidencial no Japão, onde recebeu 28.538 votos de brasileiros expatriados no segundo turno, contra 7.098 votos de Luiz Inácio Lula da Silva. Na China, o resultado foi inverso: o presidente candidato à reeleição conquistou 502 votos, ante 267 do senador. Os números fazem parte de levantamento de boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Japão

No Japão, Flávio Bolsonaro obteve 80,08% dos votos destinados aos dois candidatos, enquanto Lula ficou com 19,92%. No primeiro turno, o senador havia recebido 24.601 votos, contra 5.234 do petista. Em comparação com a votação anterior, Flávio ganhou 3.937 votos, e Lula, 1.864.

O resultado japonês mantém a tendência registrada em 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu com 27.640 votos (83,63%), ante 5.412 (16,37%) de Lula. Naquela eleição, o candidato bolsonarista também havia conquistado uma ampla vantagem no país.

China

Na China, Lula recebeu 502 votos, contra 267 de Flávio. O petista ficou com 65,28% dos votos dos dois candidatos, enquanto o senador obteve 34,72%. No primeiro turno, Lula havia somado 367 votos, e Flávio, 203 — avanços de 135 e 64 votos, respectivamente.

Continua após a publicidade

Em 2022, Lula também venceu na China, mas por uma margem menor: foram 279 votos (53,65%), contra 241 (46,35%) de Jair Bolsonaro.

Outros países da Ásia

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, Lula conquistou 148 votos (64,35%), enquanto Flávio recebeu 82 (35,65%). No primeiro turno, os candidatos haviam registrado 123 e 72 votos, respectivamente. O resultado é semelhante ao de 2022, quando o petista venceu com 126 votos (64,29%), contra 70 (35,71%) de Jair Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Singapura

Em Singapura, Lula também ficou à frente, com 213 votos, ante 121 de Flávio. No primeiro turno, o petista havia recebido 190 votos, enquanto o senador somara 92. Na comparação com a eleição de 2022, Lula registrou uma votação menor: naquele ano, obteve 230 votos (63,71%), contra 131 (36,29%) de Jair Bolsonaro.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Sobre os votos no exterior

Quase 1 milhão de brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar no segundo turno, realizado em 186 cidades de mais de cem países. Ao longo deste domingo, 25, VEJA acompanha boletins de urna de diferentes localidades, disponibilizados pelo TSE, para antecipar os resultados da votação fora do Brasil. A apuração consolidada do exterior será divulgada pelo tribunal após as 17h, pelo horário de Brasília, quando termina a votação no país.

No primeiro turno, Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio liderou em 36. Houve empate na Guiné-Bissau. No total, o petista recebeu 157.387 votos (47,57%), contra 143.900 (43,49%) do senador. A abstenção foi de 62,69%.