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Brasil

Flávio Bolsonaro vai ao STF contra Lula por incitação ao crime e ameaça de enforcamento

Petista afirmou que filhos de ex-presidente são 'vendilhões da pátria' e citou episódio histórico de Tiradentes como exemplo

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 15h19 | Atualizado em 11 jun 2026, 16h37
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro  (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação)
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Flávio Bolsonaro vai ao STF contra Lula por incitação ao crime e ameaça de enforcamento Priorize VEJA no Google

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresentou uma notícia-crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 11, ao Supremo Tribunal Federal (STF) por causa de afirmação do petista de que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro são traidores da pátria e “por muito menos Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado”. O parlamentar espera que uma investigação seja aberta para apurar incitação ao crime e ameaça.

De acordo com os advogados de Flávio, “em outras palavras, o noticiado (Lula) afirmou, para todo o país, que o senador Flávio Bolsonaro seria um traidor. Na sequência, rememorando – à sua maneira – um evento histórico, demonstrou que, em seu senso peculiar de justiça, traidores merecem ser enforcados”. “Por fim, à luz do destino de Tiradentes, incitou o seu público a refletir sobre ‘o que merecem os traidores da pátria’. A intenção do noticiado com sua fala é evidente: incitar o público a cometer homicídio contra o senador Flávio Bolsonaro, em virtude de sua suposta ‘traição’, e o ameaçar de mal grave e iminente, buscando, talvez, o impedir de continuar sua pré-campanha à Presidência da República”, disse na peça os defensores Tracy Reinaldet, Matteus Macedo e Leonardo Castegnaro.

O embate entre Flávio e Lula — potenciais principais candidatos na disputa presidencial deste ano — começou depois de o senador ir aos Estados Unidos pedir para o governo de Donald Trump enquadrar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como terroristas. Posteriormente, a nova imposição de taxas da administração americana aos produtos brasileiros foi vista pelo governo Lula como uma intromissão do país americano no Brasil incentivada pelos Bolsonaro.

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Ao criticar os opositores, Lula citou de forma errada que Joaquim Silvério dos Reis fora enforcado, o que não aconteceu. A vítima da Coroa foi Tiradentes. “É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele e são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer, alto e bom som, são traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece lá em pé, está dizendo, eu não falei nada, eu não falei nada, todo covarde é assim, fala a merda que fala e por não ter coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir”, disse Lula em trecho de discurso no começo de junho.

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