Flávio Bolsonaro tenta tirar de Dino investigação sobre suspeita de emendas para Dark Horse

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) solicitou ao presidente do STF, Edson Fachin, que o ministro André Mendonça assuma a investigação sobre a suspeita de envio de emendas para a produtora responsável pelo filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A apuração foi aberta pela Polícia Federal a partir de uma determinação do ministro Flávio Dino.

Os advogados de Flávio argumentam, contudo, que o caso deveria ficar com Mendonça porque ele é o responsável por outra investigação, sobre a negociação de recursos para o filme feita pelo senador com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Na avaliação da defesa de Flávio, a investigação sobre as emendas só ficou com Dino porque os deputados federais Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Tabata Amaral (PSB-SP) apresentaram a solicitação diretamente em uma ação sobre as regras de transparência para verbas parlamentares, relatada pelo ministro.

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Os advogados ressaltam que outro pedido de investigação sobre a produtora, apresentado pelo PT, foi enviado a Mendonça e afirmam que é preciso “evitar decisões conflitantes e medidas contraditórias, que podem atrapalhar a apuração dos fatos”.

A investigação sobre as emendas trata de recursos enviados para ONGs controladas por Karina Gama, dona da produtora responsável pelo filme.

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Uma das emendas é de autoria do deputado federal Mario Frias (PL-SP), que é um dos responsáveis pela produção.