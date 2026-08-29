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Brasil

Flávio Bolsonaro se encontra com ministro da Justiça de El Salvador neste domingo

Candidato pretende importar o "modelo Bukele" de combate ao crime

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 17h58 | Atualizado em 29 ago 2026, 17h59
Flávio Bolsonaro em entrevista à TV Globo
Flávio Bolsonaro em entrevista à TV Globo (Reprodução/TV Globo)
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Flávio Bolsonaro se encontra com ministro da Justiça de El Salvador neste domingo Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à presidência Flávio Bolsonaro se encontrará com Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, às 9h30 deste domingo, em evento aberto à imprensa na capital paulista.

A conversa é sinal da aproximação do presidenciável à nação da América Central, a qual o político encara como referência de segurança pública devido ao chamado “modelo Bukele”, que fez despencarem as taxas de homicídio do país salvadorenho. Hoje, o índice é um dos menores do mundo ocidental.

A tática consiste na militarização da segurança, na ampliação do uso de estados de exceção e— nos quais leis e direitos estão sujeitos à suspensão — e na construção de uma megapeniteciária. Ainda assim, os resultados têm sido questionados em relação aos direitos humanos e à possibilidade de aplicação em outros territórios.

Flávio Bolsonaro defende que a estratégia pode aplacar o PCC e outras células do crime organizado no Brasil. Uma de suas propostas para comandar o país é o programa “Brasil Sem Medo”, que almeja construir cinco presídios federais de segurança máxima para abrigar cerca de 500 000 criminosos. Além disso, a ideia propõe que seja erguido um complexo federal exclusivo para líderes de facções.

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No passado, Flávio já visitou El Salvador e foi ao Centro de Confinamento do Terrorismo idealizado em parte por Villaroto.

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