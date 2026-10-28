Flávio Bolsonaro se declara ‘presidente eleito’ e diz que vai liderar a oposição dos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou, nesta quarta-feira, após chegar aos Estados Unidos. Em texto compartilhado por aliados, o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) se apresenta como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”, acusa o processo eleitoral de fraude e afirma que comandará a oposição a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do exterior. O texto não apresenta provas que sustentem a acusação de que o resultado foi adulterado e anuncia uma estratégia de mobilização contra o governo.

“Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil. Não fugi do Brasil, eu saí pelo Brasil”, afirma Flávio, que diz ter levado a família aos Estados Unidos por receio de medidas judiciais. O senador agradece aos presidentes Donald Trump e Javier Milei e sustenta que sua saída permitirá manter a atuação política.

“Por isso, liderarei a oposição daqui. Direi o que vocês, aí, não podem dizer, e assumirei os riscos que vocês não podem correr”, declara, em mensagem dirigida a parlamentares e governadores aliados.

Na frente internacional, o texto pede que outros países não normalizem a situação brasileira e procura associar a saída de Flávio a experiências de exílio e resistência política. São citados Rui Barbosa, Charles de Gaulle e opositores do chavismo venezuelano. O agradecimento a Trump ocorre depois de o presidente americano também questionar a eleição brasileira sem apresentar provas. O governo dos Estados Unidos confirmou a emissão de vistos para o senador e sua família.

O documento também menciona Rogério Marinho como o candidato de Flávio à presidência do Senado, vinculando a atuação no exterior à articulação com aliados no Congresso. Ao final, anuncia pronunciamentos regulares e promete apresentar, nos próximos dias, uma estratégia para mobilizar a oposição “por todos os meios pacíficos e legítimos”.