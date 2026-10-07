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Brasil

Flávio Bolsonaro receberá apoio do Republicanos e mira adesão do Podemos no segundo turno

Tarcísio de Freitas participa das articulações para ampliar os apoios ao candidato. Ele atua nas conversas com o Podemos

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 16h42 | Atualizado em 7 out 2026, 16h45
Dois homens sorridentes, um de terno azul e outro de jaqueta escura, levantam os braços unidos em um palco iluminado por luzes verdes e azuis, com público ao fundo
Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro na convenção do Republicanos em São Paulo (Caiuá Maia/Divulgação)
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Flávio Bolsonaro receberá apoio do Republicanos e mira adesão do Podemos no segundo turno Priorize VEJA no Google

O Republicanos vai formalizar o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio está previsto para as 18h, em Brasília, e marcará uma mudança em relação à neutralidade adotada pela legenda no primeiro turno. Apesar da adesão partidária, o presidente da Câmara, Hugo Motta (PB), deve manter seu apoio à reeleição do petista.

O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participa das articulações para ampliar os apoios ao filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL). Além da adesão de seu próprio partido, ele atua nas conversas com outras legendas, entre elas o Podemos, que também está no radar da campanha do PL.

A próxima etapa dessas negociações está prevista para amanhã, quando Flávio deve participar de um café da manhã com integrantes do Podemos, em Brasília. O encontro deve consolidar mais uma adesão à candidatura.

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Arco se amplia

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Com a adesão prevista, o Republicanos se somará ao Novo, ao União Brasil e ao Progressistas no apoio a Flávio. As duas últimas legendas, reunidas na federação União Progressista, já formalizaram sua posição, assim como o Novo. O movimento amplia o arco partidário do senador para o confronto com Lula.

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