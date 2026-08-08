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Flávio Bolsonaro reage após Moraes proibir visita de Dia dos Pais a Jair

Filhos do ex-presidente não poderão vê-lo na efeméride devido a descumprimento de regras judiciais

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 14h49 | Atualizado em 8 ago 2026, 15h00
Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Flávio Bolsonaro beija o pai, Jair Bolsonaro, durante evento do PL em 2022 (Mateus Bonomi/Anadolu Agency via/Getty Images)
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Flávio Bolsonaro reage após Moraes proibir visita de Dia dos Pais a Jair Priorizar nos meus resultados Google

O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro protestou contra Alexandre de Moraes via X, antigo Twitter, após o ministro negar a permissão de que ele e outros filhos de Jair Bolsonaro o visitem na prisão neste domingo, 9, Dia dos Pais.

“Moraes proibiu a mim e aos meus irmãos de visitarmos nosso pai justamente no Dia dos Pais. Tiraram a liberdade dele. Agora querem tirar até o direito de um pai abraçar seus filhos. Isso tem dia e hora para acabar”, escreveu o político.

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A rejeição de Moraes tem como justificativa o descumprimento de regras judiciais, cuja represália é a suspensão de visitas por 30 dias. Em julho, a equipe da família Bolsonaro veiculou uma carta escrita pelo ex-presidente, apesar da proibição formal de que ele utilize as redes sociais “diretamente ou por intermédio de terceiros”.

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O texto divulgado endossava a campanha de Flávio Bolsonaro e pretendia apaziguar tensões internas após a briga entre o pré-candidato e Michelle Bolsonaro, que o acusou de desrespeito.

A defesa de Bolsonaro havia solicitado a visita de Dia dos Pais em caráter “absolutamente excepcional” e citava apenas Flávio, Carlos e Jair Renan como os interessados em ver Jair. Seu quarto filho, Eduardo, atualmente vive nos Estados Unidos. Além deles, o ex-presidente é pai da caçula Laura, de 15 anos.

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“O pedido ostenta caráter estritamente humanitário e familiar. Trata-se de data singular do calendário brasileiro, cuja celebração, ainda que por breve período e nas condições que Vossa Excelência entender cabíveis, permite preservar os vínculos familiares e importante dimensão da convivência entre pai e filhos”, defendem os advogados da família.

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